El último trimestre de Suena la Cúpula recupera a Julián Orbón Será en el primero de los tres conciertos, protagonizado por la mezzosoprano Marta Knörr y el pianista Aurelio Viribay

R. D. Avilés Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

El dúo formado por la mezzosoprano Marta Knörr y el pianista Aurelio Viribay, el Cuarteto Matrice, y la pianista francesa Diana Cooper protagonizarán el último trimestre del año del ciclo Suena la Cúpula, del Centro Niemeyer.

Las entradas para los tres conciertos salieron ayer a la venta al precio de 12 euros cada concierto (10 euros para los socios del Club Cultura hasta una semana antes de cada concierto). Además, se podrá adquirir un bono trimestral al precio de 27 euros, una promoción que estará vigente hasta el 26 de octubre.

CONCIERTOS 26 de octubre. 'Un homenaje a Asturias El Libro de Cantares', de Julián Orbón. Por la mezzosoprano Marta Knörr y el pianista Aurelio Viribay.

16 de noviembre 'Ecos de latitud', por Cuarteto Matrice.

21 de diciembre 'Del Barroco al Impresionismo', a cargo de la pianista Diana Cooper.

El trimestre comenzará, precisamente, el domingo 26 de octubre con el concierto 'Un homenaje a Asturias: El Libro de Cantares', de Julián Orbón, ofrecido por la mezzosoprano Marta Knörr y el pianista Aurelio Viribay. Incluye el 'Libro de Cantares' (De un cancionero asturiano), de Julián Orbón (Avilés, 1925-Miami, 1991), compuesto en Nueva York en 1987 e inspirado en el 'Cancionero musical de la lírica popular asturiana', de Eduardo Martínez Torner.

El domingo 16 de noviembre, el Cuarteto Matrice llevará a escena 'Ecos de Latitud', con violines, viola y violonchelo. Es un recorrido de norte a sur por Europa y América a través de la música de ocho autores del siglo XX.

El domingo 21 de diciembre, la joven pianista francesa Diana Cooper presenta 'Del Barroco al Impresionismo', un recital en que explorará doscientos años de música con los compositores Scarlatti, Ravel y Chopin.

También ópera

En el último trimestre el cine del Niemeyer, la sala Fran Gayo, acogerá la proyección de las óperas 'La Valquiria' y 'Lucía De Lammermoo', y el ballet e'El Cascanueces'. La primera se podrá ver el día 11 de octubre, la segunda el 8 de noviembre y el ballet será el día 13 de diciembre. En este caso las entradas saldrán a la venta hoy jueves y como con los conciertos, cada proyección tiene un precio de 12 euros y hay un bono trimestral de 27 euros.