«Los únicos trabajadores que tienen estabilidad son los que han ido al juzgado» La concentración fue ayer mucho menos nutrida. / MARIETA ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Viernes, 3 mayo 2019, 00:37

Los trabajadores municipales se volvieron a manifestar en la mañana de ayer junto a sus representantes sindicales frente al ayuntamiento de Avilés para protestar por el «incumplimiento reiterado», por parte del equipo de gobierno socialista, en materia de empleo. Las cinco fuerzas sindicales con representación en el Ayuntamiento volvieron a convocar un paro de una hora que fue secundado por medio centenar de trabajadores de los diferentes servicios municipales.

Volvieron a denunciar que, tras el encierro en el Ayuntamiento que llevaron a cabo CC OO, Sipla y Avanza el pasado 24 de abril, «nada ha cambiado». Han aprovechado para agradecer públicamente a todos los grupos políticos que les acompañaron durante esa jornada de encierro y que «han escuchado nuestros problemas y peticiones». Por el contrario, lamentan que los socialistas no han «aportado nada nuevo a las negociaciones». El próximo lunes se ha convocado una mesa general de negociación para intentar llegar a un acuerdo «que ya se había logrado en 2017 y que no han cumplido». No obstante, esta reunión corre peligro porque han sido convocados todos los sindicatos excepto el Sipla y «consideramos que debemos ir todos y presentar nuestras peticiones de forma unánime». Los representantes sindicales se reunieron tras la concentración de trabajadores y le solicitaron al Ayuntamiento por escrito que se incluya al Sipla en la convocatoria o no acudirán a la misma. Ahora se mantienen a la espera de que el edil de personal, Raúl Marquínez, les haga llegar una respuesta.

La movilización de esta mañana perdió fuerza con respecto a la de la semana anterior, pero los que acudieron no dudaron en manifestar sus diferencias con el gobierno municipal. «Hablan de estabilidad en el empleo, pero los únicos que la tienen son los que acudido a los tribunales», aseguran. El próximo juicio por despido improcedente de un trabajador municipal tendrá lugar el próximo 8 de mayo.