«Nos unimos 1.400 personas del norte de España para retirar basura de las playas»

Cuando Rosa Espina comenzó a diseñar el proyecto Be Friends en el semillero de empresas de La Curtidora tenía claro que su proyecto no sería una academia al uso, sino que enseñase también valores. Y, poco a poco, lo ha ido convirtiendo en realidad.

-¿Siempre buscó ese compromiso?

-Sí. Es por ir más allá de la necesidad empresarial de diferenciarse. También soy músico y me gusta relacionarme con otras culturas. Tenemos que educar a los niños en valores. ¿De qué te sirve aprender idiomas si no puedes ponerte en los zapatos del otro?

-¿Cómo nace 'The Language of the sea'?

-Nos unimos las asociaciones de Galicia (ACEIGA), Cantabria (ACCEI), Euskadi (ACIE) y Asturias y decidimos hacer un proyecto educativo para aportar un valor añadido a la enseñanza en valores. Las cuatro comunidades estamos unidas por el Cantábrico y todos sabemos que estamos matando al mar y nos está dando un mensaje. De ahí el nombre del proyecto.

-¿Y en qué se traduce?

-En noviembre de 2018 comenzamos a trabajar en todos los centros. Las familias y los niños se involucraron. Se hicieron murales, actividades durante todo el curso, incluso videos. Todo esto se culminó el 4 de mayo. El mismo día, todos los centros fuimos a cuatro playas diferentes del norte de España. 1.400 personas en total y sacamos en total 1.500 toneladas de basura. Nosotros pedimos Xagó.

-¿Y para este curso?

-¿También colabora con la Escuela de los Adioses?

-La música es otra de mis pasiones. Desde hace cuatro años traemos cursos de jazz internacional a Versalles. Son elementos que suman para ofrecer un perfil de interés a las personas que pueden venir a estudiar español. La diversidad cultural de Avilés es muy interesante.