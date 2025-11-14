La Universidad, Incibe y el clúster TIC se unen para difundir la ciberresilencia

F. B. AVILÉS. Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Ya no sólo se trata de defenderse frente a los ataques de Internet. Hay que dar un paso más y contar con los recursos suficientes para levantar la organización que sufre un ciberataque. Es la ciberresilencia, un nuevo concepto de seguridad informática que ayer Pablo Blanco Antuña, director de Sistemas y Ciberseguridad en Futuver Consulting, presentó en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés.

Pablo Blanco explicó que la ciberresilencia no sólo define medidas preventivas y defensivas «sino que prepara a la empresa para levantarse lo antes posible después de un ataque informático. Estar parada mucho tiempo después de una incidencia de estas características puede generar daños económicos y de reputación». Lo cierto es que los ataques se producen a diario y, por ejemplo, se ha detectado que en el último mes y medio las empresas asturianas sufren una ola generalizada de ‘phising’, el envío de correos de manera indiscriminada con fines maliciosos.

«En general, los ciberataques atacan de manera generalizada, como si fuese el arrastre, para ver lo que cazan y, en función de ello, exigir más o menos. Los ataques dirigidos son más puntuales», detalló Blanco recordó que, en la actualidad, la informática se ha expandido en toda la sociedad de manera transversal, siendo un pilar básico en las actividades cotidianas. «Es suficiente con tener prudencia y sentido común», aseveró.