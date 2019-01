El universo de Diego

La Escuela de Artes y Oficios se vistió ayer de tiros largos en la inauguración de 'Mi Universo', la primera muestra individual del pintor Diego Álvarez Díaz, de doce años. Diecisiete lienzos de gran formato (cinco de ellos vendidos en los primeros minutos), catering y vídeo en el que se ve al artista en plena tarea fueron algunos de los detalles diferenciales de una exposición que se podrá visitar hasta el 31 de este mes.

Alberto Huskin, director de la escuela, y el pintor Favila presentaron a un chaval entusiasmado con la acogida de su trabajo. Rodeado de su familia, amigos y compañeros del colegio, solo tuvo palabras de agradecimiento para todos ellos y promesa de fidelidad a Favila, quien por su parte no escatimó elogios hacia el joven. «Es un caso único, de esos que ocurren cada mucho», sintetizó. Aseguró que tenía toda la confianza puesta en alguien que sería como «Picasso, Barceló o Pollock». «No me voy a equivocar. Será uno de esos casos. Hay quien me dice que no lo diga delante de él, pero lo hago porque va a tener ventajas y problemas como la envidia y tiene que aprender a luchar», explicó.

Previamente, Alberto Huskin reconoció que Diego llevaba tres años impresionándolos con su arte abstracto y destacó que su evolución era fruto de «mucho trabajo y estudio». Asimismo le recomendó «disfrutar y gozar del paisaje» en un recorrido que comparó como el de un tren. «Es un viaje que durará toda la vida, sin paradas, pero que pasará por muchas estaciones», señaló.

Diego Álvarez reconoció que había tenido que tomar una tila el jueves por la noche para conciliar el sueño, pero ayer ya se confesó más relajado. Y feliz, sobre todo feliz.