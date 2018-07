«El universo es el vehículo para contar la historia» Fernando Alcalá y Georgia Costa en el centro de Avilés. / MARIETA Fernando Alcalá y Georgia Costa AutoresSu novela 'Heredero' ha ganado el premio Kelvin 505 a mejor novela juvenil en español del año 2017 MARINA MARTÍN AVILÉS. Sábado, 14 julio 2018, 02:52

Fernando Alcalá y Georgia Costa son amigos desde hace años y en 2017 publicaron 'Heredero', la primera parte de la saga 'La Segunda Revolución', que se ha llevado las felicitaciones del público y de la crítica. Hace unos meses editaron 'Ellos y nosotros', la segunda parte.

-'Heredero' ha ganado el premio Kelvin 505 a mejor novela juvenil en castellano. Esta primavera recibisteis también el premio Templis. ¿Cómo se compagina la vida de escritor de éxito que recoge premios y tiene cola para firmar con vuestros otros trabajos?

-(Georgia) Llorando (ríe).

-(Fernando) Y con calendarios y mucha planificación, es muy importante aprender a organizarse, y nosotros hemos tardado mucho en hacerlo, pero lo conseguimos

-Porque eres profesor de instituto.

-(Fernando) Sí, soy profesor por lo que me llevo trabajo a casa. Es difícil de compaginar porque la docencia cansa bastante mentalmente. Además yo estoy más fresco por las mañanas, que es cuando tengo clase, entonces cuando llega la tarde soy un zombie que escribe.

-(Georgia) Sí, pero tenemos suerte porque no tenemos los mismos horarios mentales, Fer es de mañanas y yo soy de tardes, entonces nos arrastramos un poco al uno al otro. Yo en mi caso tengo mucha suerte porque hago de guía turística en Tarragona entonces no me llevo trabajo a casa, y es un empleo muy flexible

--¿Cómo os dividís el proceso de escritura? ¿Cada uno hace un capítulo?

-(Georgia) Intentamos no repartirnos las novelas tal cual porque tenemos estilos muy distintos de plantear el texto. Los dos construimos capas distintas del texto. Por un lado tuvimos que crear el mundo y por otro la trama, con cuidamos de equilibrarlo: el universo es el vehículo para contar la historia.

-(Fernando) Ahora mismo lo que nos funciona es que uno de los dos es lo que llamamos el 'resumen' del capítulo, el otro lo escribe bonito, el primero lo repasa y propone cambios y así hasta quedar contentos. Si no hubiera fecha de entrega, podríamos pasarnos así años. (Ríe)

-'La Segunda Revolución' tiene un importante componente político, de hecho es la política la que desencadena toda la trama. Esto es muy realista, ¿no? Muy de nuestro propio mundo.

-(Fernando) Los hechos pasados marcan como somos, no podemos escapar a la cultura a la que pertenecemos. Si en la novela hay una reivindicación es a ser consciente de que formas parte de algo, de que no puedes quedarte parado si algo no es lo que quieres.

-(Georgia) La política no tanto como partidos, si no como sistema social, es algo que afecta muchísimo y queríamos que quedase reflejada.

-La fantasía se suele asociar a universos medievales, castillos y dragones. 'La Segunda Revolución', sin embargo, sucede en el siglo XX, ¿por qué esta época?

-(Georgia) Originariamente iba a estar ambientada en un mundo moderno, con ordenadores. Y ya estaba el borrador hecho cuando cambiamos esto.

-(Fernando) Este cambio nos permitió más libertad creativa a la hora de ambientar, sucede a principios del siglo XX, como en el periodo de entreguerras.

-(Georgia) Así que tienen radio, y como tiene magia también hay una especie de televisión. Utilizan la magia para su convivencia normal, así que posiblemente sus cocinas sean mágicas.