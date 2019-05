Los usuarios aplauden el nuevo bono infantil para viajar gratis en autobús Viajeros en la parada de la calle Jardines, en el parque de Las Meanas. / MARIETA Esperan que no sea algo temporal y aún tienen dudas sobre cómo pueden solicitar la tarjeta para los niños menores de 13 años ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Viernes, 24 mayo 2019, 03:35

La noticia de que el Ayuntamiento y el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) acaban de implantar una nueva tarjeta infantil con la que los avilesinos menores de 13 años pueden viajar gratis en autobús en la comarca ha corrido como la pólvora entre los usuarios del transporte público. Son muchos los menores que utilizan el autobús interurbano, ya sea para ir al colegio, acercarse al centro desde los barrios o acudir a alguna actividad extraescolar. Ese es el caso de Irene Barroso, que acompaña a su hijo Eneas varias veces por semana a entrenar a la Toba y lo hacen en autobús desde el centro. «Lo cierto es que nosotros tenemos coche, pero yo estoy muy a favor del transporte público e intento llevar a mi hijo en autobús siempre que puedo», reconoce Barroso. Su hijo tiene siete años y dice que esperaban una medida así, «porque el bono normal de diez viajes nos caduca cada mes y es un rollo». Ahora bien, se han enterado de que el acuerdo preliminar entre el CTA y el Ayuntamiento termina el 31 de diciembre de este año, «y esperamos que lo renueven».

Hay otros usuarios que no se habían enterado aún, como Mónica Pérez. Su sobrina Mercedes utiliza el autobús a diario para ir a su colegio, en Miranda. «Llevábamos varios años leyendo que los partidos políticos pensaban implantar esta tarjeta gratuita, pero no acababan de ponerse de acuerdo, esperemos que ahora no lo hagan por la campaña y sea una medida permanente», comentaba Pérez. Su sobrina tiene doce años y le queda poco tiempo para disfrutar de esta tarjeta, «pero no deja de ser un ahorro que celebramos», añade.

Leo Torti tiene 10 años y también va a su colegio en autobús cada mañana y a mediodía para volver a casa. Su tía, María José García, tampoco había oído hablar de la nueva tarjeta infantil y se alegraba ayer cuando se enteró de la noticia. Aseguró que se lo comentará «de inmediato» a los padres de Leo «para que aprovechen a hacerle la tarjeta lo antes posible», señalaba.

Estén o no al tanto, son muchos los usuarios que aún tienen dudas de cómo funcionará la tarjeta. Para poder tenerla se debe de solicitar a través de la página web municipal, donde se debe introducir el dni y una foto del menor. La emisión de la misma tiene un coste de cinco euros y los menores podrán utilizarla todas las veces que quieran para viajar en el transporte público de la comarca (una zona). La nueva tarjeta tiene un plazo de vigencia de dos años, a partir de ese momento se debe solicitar de nuevo con una antelación de treinta días.