Los usuarios del centro de Salud de Sabugo se movilizan El expresidente de la asociación de Jardín de Cantos recogerá firmas porque «ya está bien de que nos tomen el pelo» YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Martes, 1 octubre 2019, 01:13

El expresidente de la Asociación de Vecinos de Jardín de Cantos, Antonio Cabrera, anuncia movilizaciones para reclamar una solución para el centro de salud de Sabugo. «Ya está bien de que nos tomen el pelo, no puede ser que no se sustituya a los médicos cuando están de baja o de vacaciones o que tengamos que esperar horas para conseguir que nos atiendan en el mostrador de administración», afirma.

Su paciencia, como la de otros muchos usuarios de este centro sanitario, se ha agotado. «Sé que el gerente del área sanitaria ha hecho esfuerzos por dar una solución, pero la Consejería de Sanidad no hace nada, si no se modifican las asignaciones de los geriátricos los pacientes de Sabugo vamos a seguir teniendo que esperar horas para ser atendidos un día sí y otro también», afirma.

El centro de salud de Sabugo tiene asignados casi todos los geriátricos de la ciudad, empezando por el asilo de San Cristóbal, las residencias de Larrañaga y El Quirinal, la del ERA en El Nodo y la privada de La Maruca. La atención a los ancianos en estos geriátricos y las urgencias son una de las causas de que los horarios en las consultas en el propio centro se retrasen en muchas ocasiones.

«Comenzaremos a recoger firmas y, si no es suficientes, nos movilizaremos con concentraciones o una manifestación en Oviedo si es necesario, lo que no puede ser es que esto siga así y se olviden de nosotros como si no fuéramos contribuyentes como el resto de los avilesinos y mereciéramos la misma atención sanitaria», concluye el exdirigente vecinal.