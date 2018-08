«Uno de mis proyectos es terminar el Bachillerato» D'Valentina. / E. C. Con solo 18 años, D'Valentina se ha convertido en 'la reina del trap soul'. Hoy actúa en la Holi Party de Avilés GLORIA MARTÍNEZ Sábado, 25 agosto 2018, 00:34

D'Valentina, nombre artístico de Deva Joseph, santanderina del 2000, es una de las artistas del momento en el mundo trap, rap, pop, dacehall y soul. Con solo 18 años se ha adentrado en el panorama de la música urbana de lleno hasta ser llamada 'la reina del trap soul'. Hace un año publicaba en Youtube un mix personal de 'Goosebumps', de Travis Scott, que fue el pistoletazo de salida de sus éxitos y hoy actuará en la Holi Party de Avilés.

–'Nothing´s forever' es el primero de sus 'singles'. ¿Cómo comenzó todo?

–Un poco extraño. La verdad es que no lo sé muy bien. Siempre he estado muy unida a la música y un día decidí subir el vídeo a Youtube a ver qué pasaba. Nunca tengo expectativas porque pienso que así es lo mejor. Tuve mucha suerte.

–Y compuso ese single en diez minutos...

–Sí y el de 'Ckeck' en siete porque tenía que coger un autobús. Tengo mucha facilidad para escribir, pero ahora procuro tomarme más tiempo porque como dicen: «Las cosas de palacio van despacio».

–Acaba de sacar 'Summer Jumo'. ¿Cómo está siendo la acogida?

–Esa canción es una demostración de que sé cantar y sé hacer música. Me gusta mucho la música antigua y era como una demostración a nivel personal.

–Y ahora que el trap está de moda, ¿en qué cree que se diferencia de otros cantantes?

–Me diferencia que tengo muchas influencias y muchos estilos. No me gusta comparar, pero me parecería más a Bad Gyal, aunque repito que estamos haciendo algo distinto. No hago trap como tal, ni dancehall. Lo mío es más comercial.

–¿Cómo ha llevado la muerte de Aretha Franklin?

–La verdad que un 'shock'. No sabía que estaba enferma.

–¿Cuál cree que es la clave para hacerse un hueco en el panorama musical?

–En mi caso, he tenido mucha suerte. Pero es muy importante tener tu propia personalidad, tu estilo y no fijarte tanto en la tendencia o lo que hace el resto de la gente. Tiene que ser música que dentro de cincuenta años vaya a sonar. Por ejemplo, pienso que la música de Rosalía va a perdurar mucho.

–Le da importancia a las letras. ¿Cuál es su mayor inspiración?

–Realmente, me inspiro de muchas formas, pero a la hora de componer en sí solo me dejo llevar por lo que me sale en el momento. Dejo que todo fluya.

–¿Cuáles son sus proyectos futuros?

–Terminar segundo de Bachillerato, pero a distancia, para poder compaginarlo con la música. Pero, además, de septiembre a diciembre saldrá todo el trabajo que llevo realizando este verano con más de treinta proyectos.

–¿Y ya ofrece conciertos en salas o todavía es pronto?

–Aún no, salvo alguna cosa pequeña en Santander. Pienso que se podría apoyar más el talento local. Tampoco he tenido ningún problema, pero no he recibido apoyo máximo.

–¿Un sueño por cumplir?

–Puede sonar descabellado, pero ojalá tener tantas visitas como puede tener Bad Gyal. Tengo el ojo muy puesto fuera de España y me gustaría irme.

–¿Cómo se definiría?

–La verdad es que es difícil... Yo creo que indecisa en el buen sentido y emprendedora. Quizás un poco loca.