«No vamos a parar los grandes proyectos, pero el PSOE no cumplió los acuerdos» Los candidatos de Ciudadanos, en una carpa informativa. / MARIETA La cabeza de lista de Ciudadanos, Carmen Soberón, se confiesa «insatisfecha» de los pactos alcanzados con el gobierno este mandato RUTH ARIAS AVILÉS. Miércoles, 29 mayo 2019, 01:53

Ciudadanos fue, a lo largo de este último mandato, aliado ocasional del Partido Socialista. En la concejala de la formación naranja encontró el gobierno en varias ocasiones un voto extra que le ayudó a sacar adelante algunas cuestiones, desde los pagos de los polémicos reconocimientos extrajudiciales de crédito o las ordenanzas fiscales. Fue el único grupo, además, que apoyó los presupuestos del año pasado, que finalmente tuvieron que ser aprobados mediante una cuestión de confianza, pero esta tónica puede que no se repita durante los próximos cuatro años.

«La experiencia previa no ha sido positiva», señala Carmen Pérez Soberón, portavoz municipal y número uno de la candidatura del partido en las municipales. Durante toda la campaña estuvo echando en cara a los socialistas que no habían cumplido los acuerdos alcanzados con Ciudadanos, que incluían entre otras cosas la creación de una tarjeta ciudadana de la que se ha venido hablando pero que aún no se ha creado. También la gratuidad del autobús para menores de doce años iba en ese paquete, «y lanzarlo en plena campaña, a cuatro días de las elecciones, fue un gesto muy feo», critica Soberón, que la semana pasada lo tachó incluso de «obsceno». «Nosotros ya nos abstuvimos en la votación del último presupuesto, porque el resultado de los acuerdos fue completamente insatisfactorio», recuerda Soberón.

Investidura y mandato

Ni sus votos ni los de ninguna otra formación serán necesarios para garantizar la investidura de Mariví Monteserín que, ante la imposibilidad de un acuerdo entre Cambia Avilés, PP y Ciudadanos para desbancarla de la alcaldía, resultará elegida el próximo día 15 como número uno de la lista más votada. A lo largo del mandato, no obstante, los socialistas necesitarán sumar a otras fuerzas o, al menos, propiciar su abstención para sacar adelante buena parte de sus propuestas y medidas.

«Nosotros no vamos a parar los grandes temas, como puede ser por ejemplo la Ronda Norte, pero la insatisfacción es general y el resto de cosas habrá que pensárselas», incide la líder naranja. Sin cerrar las puertas, su propósito es el de abordar lo que se les plantee «punto por punto», aunque sin grandes expectativas.

Sabedora de que serán necesarios grandes consensos en algunos temas, Soberón asegura que se sentará a negociar «siempre que nos llamen», y afirma que su grupo nunca se ha negado a debatir ningún tema. «Hemos tenido reuniones muy cortas, pero hemos ido siempre que nos han llamado», asegura la edil. «Seguramente sean pactos puntuales, pero serán necesarios», dice.

Soberón considera que, a partir del próximo día 15» se abre otra época», en la que su partido contará propiamente con un grupo municipal formado por cuatro concejales, cuando en este último mandato, salvo los primeros meses, solo hubo una persona después de la marcha de su anterior cabeza de lista, Juan Cuesta, por discrepancias con la actual portavoz. Nunca entregó su acta de concejal, motivo por el cual no pudo ser sustituido por la siguiente persona en la lista.