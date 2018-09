«Vamos a restringir las actividades porque estamos un poco superados» Belarmino Nieto, ayer en el parque de El Carbayedo. / MARIETA Belarmino Nieto. Presidente de la Asociación de Vecinos 'El Hórreo' «La idea era seguir en funciones o como gestora pero son fórmulas complicadas de articular» SHEYLA GONZÁLEZ AVILÉS. Viernes, 28 septiembre 2018, 01:35

La Asociación de Vecinos 'El Hórreo' de El Carbayedo ya tiene nuevo presidente. Belarmino Nieto sucede en el cargo a Manuel Fernández, que seguirá en la junta directiva.

-¿Qué le llevó a presentarse como candidato?

-Llevábamos más de un año avisando de que queríamos dejando y que queríamos que entrase gente nueva. Pasó el tiempo y no se incorporó nadie, tampoco al proceso de elecciones. La idea era seguir en funciones o como gestora pero son formulas complicadas de articular. Al final vimos que la solución más viable era que otra persona cogiera la presidencia porque eran menos problemas burocráticos. Es un periodo de transición para ver si en este tiempo aparece gente nueva que luego se haga cargo de la entidad.

-¿No hay relevo generacional?

-No, no es nada nuevo. Esto lleva tiempo. Los directivos tienen muchas responsabilidades serias, no es como antes que era cosa de cuatro amigos. La gente no quiere atarse a nada. Hasta cierto punto es normal. Básicamente los que estamos en esto somos casi en un 90% jubilados.

-¿Las actividades si tienen afluencia?

-Sí. Todo lo que organizamos tiene gente, responden aunque en una gran mayoría es gente mayor, la gente joven se acerca muy poco a las asociaciones. Hay alguno que viene a algunas actividades pero son cuatro contados.

-¿Mantendrán todas las actividades que venían haciendo?

-Vamos a restringir un poco todo lo que hacíamos conforme a nuestras posibilidades, porque estábamos un poco superados. Era una de las razones que nos llevaba a querer dejarlo. Vamos a limitarnos a hacer lo que buenamente podamos hacer.

-¿Seguirán organizando las fiestas del barrio?

-No, ya lo habíamos decidido desde que terminaron las del año pasado. Las fiestas son complicadas, llevan mucho trabajo y muchos sinsabores. Estamos quemados. Esperamos que se forme una comisión de fiestas si es que alguien quiere tirar por ello. Estaremos ahí para ayudar y seguir colaborando con actividades como los concursos o los juegos. Cosas que no suponen una responsabilidad económica porque los festejos suponen un riesgo muy grande en cuanto a financiación.

-¿El presupuesto es el mayor escollo de las fiestas?

-No es fácil, es laborioso e ingrato. tienes que picar a todas las puertas pidiendo colaboraciones. Unos colaboran, otros no y otros a la hora de la verdad se borran y es desagradable. Pero los trámites burocráticos cada vez son más grandes y con mas exigencias. Tu lees el pliego de condiciones que te da el Ayuntamiento y según lo lees dan ganas de decir que se suspende todo. Aunque hay que reconocer que después a la hora de la verdad son bastante transigentes y no lo llevan al pie de la letra pero si quisieran podrían hacerlo y sería materialmente imposible organizar las fiestas.

-¿Tomarán el relevo los hosteleros?

-No sabemos nada. Desde este verano no hubo más contactos, no sabemos en qué tesitura están. Sería lo suyo porque realmente los más beneficiados son ellos. Otra cosa es que se puedan coordinar o asumirlo.

-¿Tiene la sensación de que los vecinos creen que la asociación solo organiza las fiestas?

-La asociación no está para eso. Su fin es dinamizar el barrio, hacer de intermediarios con los problemas que pudieran surgir en el barrio y trasladarlas a las administraciones que procedan. También organizamos actividades de ocio que supongan un beneficio para los vecinos ya que sientan con una oferta más asequible que en centros privados.

-¿Han tenido problemas con la SGAE?

-Esta asociación en el año 1992 más o menos tuvo un contencioso con la SGAE sobre los derechos de autor que se perdió. Desde entonces todos los años mandamos la relación de actuaciones y se paga lo correspondiente. No entro en que sea más o menos justo porque sobre eso habría mucho que debatir, pero mientras la ley esté así es una tontería revelarse. Porque luego vienen los retrasos y las debacles.

-Urbanísticamente, ¿cómo está el barrio?

-Estamos en un periodo bastante favorable. Llevábamos años con la urbanización de un par de calles pendiente y ahora ya han empezado con ello. Otras cosas también como la marquesina de Cervantes, que llevaba tiempo solicitada. Se van poco a poco consiguiendo cosas. No somos de los barrios que peor lo tienen en ese aspecto.