«Vamos a trabajar por la confluencia con generosidad y sin imposiciones» Tania González encabeza la propuesta de Podemos. / MARIETA Tania González | Eurodiputada y Secretaria General de Podemos Avilés Encabeza la única propuesta surgida del proceso de primarias abierto en Podemos de cara a definir lista de Cambia Avilés con IU J. F. GALÁN Domingo, 10 febrero 2019, 05:26

La eurodiputada Tania González encabeza la candidatura que presentará Podemos de cara a formar la la lista electoral de Cambia Avilés, la denominada confluencia de izquierdas, la formación con la que Podemos e IU acudirán de forma conjunta a los comicios municipales de mayo. La formación morada cerró ayer el proceso interno abierto con el fin de definir su propuesta, y la liderada por Tania González fue la única sobre la mesa. Una vez Izquierda Unida y otras fuerzas que puedan sumarse al proyecto presenten su propuesta, el siguiente paso será definir la candidatura electoral de Cambia Avilés.

-¿Cómo aborda el proceso?

-Nosotros aportamos nuestra candidatura, decidida en primarias, el resto aportará las suyas y entre todas se formará una lista única, integrada por los mejores perfiles posibles con el fin de formar un gobierno diverso, capaz de sacar a Avilés de la actual situación de inmovilismo y de construir un proyecto de futuro.

-¿Aceptaría Podemos un cabeza de lista de otra formación?

-Yo estoy dispuesta a encabezar la candidatura, para eso me he presentado a las primarias de mi partido, pero como he dicho es algo a decidir entre todos en base a un único criterio, formar el mejor equipo posible para dirigir el cambio que pide Avilés. Nosotros vamos trabajar por la confluencia con la máxima generosidad y sin ninguna imposición.

-A nivel autonómico y también en otras municipios esa confluencia no ha sido posible.

-Las candidaturas municipales deben de estar adaptadas a su territorio. No hay fórmulas comunes para todos, y en Avilés tenemos los mimbres necesarios para constituir esa candidatura del cambio teniendo como referencia a ciudades como Madrid, Coruña o Barcelona.

-Algunas de esas confluencias han terminado en desencuentro, como la de Madrid.

-Lo importante es lo que han hecho esos gobiernos, y es evidente que han sido muchas cosas muy positivas. El gobierno de Ahora Madrid ha sido un éxito y Más Madrid va a ser la continuación de ese proyecto.

-¿Cuál sería su primera decisión como alcaldesa?

-Nuestra propuesta gira en torno a dos ejes, impulsar una ciudad más amable, humana, verde y sostenible, con equipamiento de calidad tanto en el centro como en los barrios, sin ciudadanos de segunda, y un nuevo modelo económico que apueste claramente por la industria que ya tenemos. Hay que intervenir Alcoa y promover al mismo tiempo modelos basados en la innovación, el desarrollo, la tecnología y la sostenibilidad medioambiental.

-¿Cuántos liberados habría en una Corporación gobernada por Cambia Avilés?

-Nosotros tenemos muy claro que hay que reducir la nómina de la Corporación, establecer salarios que no superen en dos veces y media o tres el salario mínimo. Sería una de nuestras primeras medidas. De lo que no estoy tan segura es de si el resto de los grupos estarán por la labor.

-Salvo excepciones, Somos Avilés no ha apoyado la mayoría de las las propuestas del PSOE.

-Lo que sucede en Avilés es que tenemos un gobierno que de forma sistemática escucha a las fuerzas conservadoras y desoye a las progresistas. Pese a todo, Somos Avilés ha conseguido introducir algunas de sus muchas propuestas, como las mejoras que incorporamos al Plan del Casco Histórico.

-Uno de sus objetivos es recuperar servicios externalizados. ¿Cuáles serían y cómo se haría?

-Avilés es el Ayuntamiento más privatizado de Asturias. Se ha privatizado todo lo que se ha podido, una barbaridad. Habrá que ir estudiando uno a uno, todos los servicios, comenzando por los del agua y la limpieza. Y no solo parar recuperarlos, también para mejorarlos.

-¿Le ha sorprendido la marcha de Íñigo Errejón?

-Errejón no se ha ido. Lo importante es desalojar al PP de la Comunidad de Madrid como ya se hizo hace cuatro años del Ayuntamiento. La marca me da igual.

-Si no le han echado, al menos le han invitado a irse.

-Errejón sigue en Podemos. No se le ha expulsado y va a seguir trabajando con los mismos objetivos de siempre.

-Sus palabras recuerdan a las del propio Errejón.

-Formé pare de su equipo en la candidatura de Vistalegre, y comparto con él la idea de que este proyecto tiene que ser algo abierto a mucha gente.

-Bescansa, Maestre, Espinar... ¿Está Podemos en crisis?

-Somos una organización en la que hay mucho debate. Y eso es sano. Frente a otros partidos en los que nadie opina porque no le dejan o no se atreve, en Podemos no tenemos miedo a expresar lo que pensamos. Después se toma una decisión de forma democrática y colectiva y todos vamos en la misma dirección. Apoyé a Errejón y Pablo Iglesias es mi secretario general.

-¿Qué opinión le merece la irrupción de Vox?

-Creo que responde al descontento de unas políticas que desde hace ya muchos años han sido contrarias a los intereses de la mayoría social. Ye hemos visto como en otros países se canalizaba a través de fuerzas políticas de extrema derecha, y si hasta ahora no había sido así en España fue gracias a la vacuna del 15M.

-No son pocos quienes afirman que Podemos es un partido de ultraizquierda. ¿Es así?

-Podemos ya nació cuestionando los términos izquierda y derecha. Entendemos que no son útiles para expresar la realidad política de nuestro país, entre otras cosas porque ya hemos visto que a fin de cuentas PP y PSOE han hecho las mismas políticas. Nosotros no nos dirigimos ni a los de la izquierda ni a los de la derecha, sino a los de abajo, a la mayoría social, a los que padecen las políticas de recorte del bipartidismo.