El tramo ha recuperado la ubicación habitual de los carriles y los arcenes. ARNALDO

La variante de Avilés recupera sus carriles en Llaranes a la espera del reinicio de la obra

Tras unas semanas de parón, se ha optado por permitir la circulación por el espacio habitual, aunque con señalización de precaución

R. D.

AVILÉS.

Martes, 26 de agosto 2025, 07:01

Los conductores que pasan por la variante de Avilés a la altura de Llaranes ya no tienen que hacer eses para sortear unas ... obras que llevan semanas paradas. El Gobierno central ha optado por devolver este tramo a su estado original ante la dificultad de llevar a cabo los trabajos como estaba previsto. Ahora se han vuelto a pintar las líneas en su sitio, aunque en color amarillo, y se ha devuelto el arcén que había desaparecido para permitir el trabajo de las máquinas de obra. Todo parece indicar que el parón va para largo.

