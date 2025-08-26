La variante de Avilés recupera sus carriles en Llaranes a la espera del reinicio de la obra

Los conductores que pasan por la variante de Avilés a la altura de Llaranes ya no tienen que hacer eses para sortear unas ... obras que llevan semanas paradas. El Gobierno central ha optado por devolver este tramo a su estado original ante la dificultad de llevar a cabo los trabajos como estaba previsto. Ahora se han vuelto a pintar las líneas en su sitio, aunque en color amarillo, y se ha devuelto el arcén que había desaparecido para permitir el trabajo de las máquinas de obra. Todo parece indicar que el parón va para largo.

En este tramo de cerca de doscientos metros estaba previsto instalar pantallas acústicas para mitigar el ruido que sufren los vecinos del entorno. Además, también se contemplaba reasfaltar el tramo con un pavimento fonoabsorbente que ayudar a conseguir ese mismo objetivo. Pero in problema derivado de la dureza del terreno, que resultó ser superior a lo previsto, motivó que los trabajos, que se habían iniciado a finales de abril se detuvieran hace más de un mes.

Delegación del Gobierno explica que se está estudiando un cambio en el método de perforación de la cimentación prevista por para poder salvar esta dureza del terreno, pero lo cierto es que todo apunta a que los trabajos seguirán paradas bastante tiempo más, toda vez que se ha optado ya por retirar el vallado de obra y repintar los carriles de circulación. Los conductores, eso sí, al menos ganan en comodidad cuando circulan por la zona.