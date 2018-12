Vaudí cantará en el auditorio para apoyar la investigación contra el cáncer Vaudí Calvacanti entona mientras a los coros se encuentra Yolanda Alonso, Margarita Collado y Carmen Álvarez. / Marieta Todos los ingresos del concierto se destinarán al programa de ayudas pre-doctorales de la Asociación Española contra el Cáncer FERNANDO DEL BUSTO Avilés Miércoles, 12 diciembre 2018, 13:02

Los ritmos astur-brasileños del músico Vaudí sonarán el próximo sábado, 15 de diciembre, en el auditorio de la Casa Municipal de Cultura para recaudar fondos que se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer (AEC). «Toda la recaudación irá íntegramente al programa de ayudas pre-doctorales que hemos puesto en marcha», ha explicado Margarita Collado en la plaza de España, donde se presentó el concierto que cuenta con el apoyo de Aguas de Avilés, la Autoridad Portuaria, además del propio Ayuntamiento.

La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, anima a los avilesinos a disfrutar de la velada para la que ya se pueden adquirir entradas tanto en la sede de la Asociación Contra el Cáncer, en la calle de José Cueto; en la red de cajeros Liberbank y en los comercios Juvima y La Economía. El precio es de diez euros y de quince en el día del concierto.

Vaudí presentará en el concierto los temas de su nuevo trabajo 2.5, que celebra sus bodas de plata en Asturias, «una tierra que me ha acogido con tanto cariño«. Estará respaldado por el músico Pipo Prendes y un cuarteto de cuerda del Conservatorio Municipal Julián Orbón. No descarta incluir algún villancico «que terminará a ritmo de samba, como todo lo brasileño» y aseguró que buscará una velada muy participativa y alegre. Como ejemplo, en la misma plaza de España hizo la prueba de coros a Yolanda Alonso, Margarita Collado y Carmen Álvarez, gerente de Aguas de Avilés. No sería de extrañar que alguna, o incluso las tres, subiesen al escenario.