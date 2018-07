«A veces las adaptaciones son malas y es frustrante» Blake Crouch, en el palacio de Ferrera. / MARIETA Es el creador de las novelas en las que se basan las series de éxito 'Good Behavior' y 'Wayward Pines' Blake Crouch Novelista y guionista MARINA MARTÍN AVILÉS. Viernes, 13 julio 2018, 02:38

Blake Crouch alcanzó gran relevancia con la trilogía de 'Wayward Pines', publicada entre 2012 y 2014 y después llevada a la televisión. Su novela corta 'Good Behaviour' también ha tenido su propia serie, y actualmente Crouch escribe el guión de la que será la adaptación cinematográfica de su última novela, 'Materia oscura'.

-Es la primera vez que visita Avilés, ¿ha tenido oportunidad de ver el ambiente del festival ya ?

-La verdad es que llegué ayer por la tarde, y he pasado la mayoría del tiempo en las terrazas porque casi todas las charlas son en español. Hoy hay dos en inglés a las que asistiré. Es un ambiente parecido a los festivales a los que he asistido en América, pasar el rato y tomar algo en buena compañía, debe de ser algo universal (ríe).

-Está acostumbrado a que sus novelas se transformen en series, pero de la última se va a hacer una película, ¿la experiencia es similar?

-Yo estoy escribiendo el guión de la película, y disfrutando mucho del proceso. Las películas tienen un proceso mucho más lento, en las series de televisión todo pasa muy muy rápido. Diría que crear una película es un proceso más misterioso.

-Debe de ser raro tener una idea en la cabeza, escribirla y luego verla cobrar vida en la televisión. ¿Las adaptaciones suelen diferir mucho de lo que tiene en su cabeza?

-A veces es genial, lo cogen tal y como lo has escrito y lo adaptan tal cual a la pantalla. En ocasiones incluso lo mejoran, diálogos o escenas que las veo en la serie y pienso: «Vaya, ojalá hubiese hecho eso en el libro». En ocasiones realmente lo adaptan mal, y es frustrante. Tengo la suerte de que no me haya pasado muchas veces, normalmente han sido fieles.

-En su último libro, 'Materia oscura', se trata el tema de los universos paralelos. ¿Qué fue lo más complicado de crearlos?

-En 'Materia oscura' hay multiversos, infinitos universos que pueden ser totalmente diferentes al que conocemos. La parte más difícil para mi fue decidir cuales meter en el libro y cuales no. En mi cabeza había mundos mucho más locos. Algunos no tenían gravedad, y los edificios flotaban por ahí. Pero al final decidí quedarme solo con los mundos que fuesen similares al nuestro, para que se sintiese más realista.

-Otros muchos libros y películas han trabajado con los multiversos. ¿Es difícil escribir uno sin sentir que es demasiado parecido a otro?

-No me sentí como si ya se hubiese hecho antes en el sentido de la profundidad de los personajes. Una de las cosas que no me gusta de la ciencia ficción es que la idea grande es tratada como más importante que las emociones. En 'Materia oscura no es así, la ciencia es secundario. De todos modos, literalmente está todo inventado, muchas veces. ¿Cómo lo haces diferente? Para mí el punto está en los personajes.