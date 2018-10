«A veces que un anciano pierda peso es contraproducente» Lunes, 8 octubre 2018, 02:55

El endocrino José Antonio Álvarez Diz asegura que existen muchos factores sociales y también físicos que llevan a las personas mayores a comer mal y en algunos casos a engordar demasiado. Sin embargo, advierte sobre la pérdida de peso en los ancianos, ya que no solo se pierde grasa, sino también músculo y las personas mayores generalmente no pueden hacer el ejercicio necesario para que esto no sea así. Por eso asegura que «a veces que un anciano pierda peso es contraproducente porque se puede producir la sarcopenia». Se trata de la pérdida de masa muscular y eso contribuye a empeorar su calidad de vida y favorece una serie de enfermedades. De ahí que el endocrino del Hospital San Agustín asegure que si llega a sus consultas un anciano con sobrepeso y no tiene posibilidades de hacer ejercicio, la recomendación del profesional es que solo pierda el 10% del peso necesario para evitar problemas mayores.