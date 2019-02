La vecina conflictiva de Hermanos Soria tendrá que pagar 558 euros por proferir amenazar M. I. M. I., tras su última visita al juzgado / MARIETA El Juzgado de Primera Instancia Número 4 absuelve a su hijo C. R. Jueves, 14 febrero 2019, 14:24

El Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Avilés ha condenado al pago de una multa de 558 euros a la vecina conflictiva del número 5 de la calle Hermanos Soria por las amenazas vertidas contra los propietarios del piso superior. Absuelve, en cambio, a su hijo, puesto que en la vista oral se hizo referencia únicamente a una voz femenina y la presencia de él tan solo se suponía.

La jueza Amparo Caballero aprecia que en la frase que M. I. M. I. dirigió desde su vivienda a los vecinos del piso superior el pasado 8 de noviembre y que rezaba, según el denunciante, «ya estáis otra vez con el hijo de puta de vuestro hijo...; no os queda claro, hijos de puta, que ese niño no va a poder volver a dormir en esta casa», se profiere una amenaza y no un simple insulto, como había defendido el abogado de la mujer.

Llega a esa conclusión por los los antecedentes. Los vecinos del piso superior no solo ya no vivían en la vivienda (tan solo acudían, de vez en cuando, a recoger cosas), sino que su hijo menor de edad estaba siendo atendido por Salud Mental por episodios de 'insomnio irritabilidad', circustancias ambas que, según la jueza, M. I. M. I. conocía. «Tanto por el ánimo de quien la profirió como hasta en el del propio receptor de la misma, estaba presente el anuncio de causar un mal o seguir causándolo», recoge la sentencia.

No le impone orden de alejamiento porque sigue vigente la dictada como medida cautelar por este mismo juzgado recientemente.