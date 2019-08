Los vecinos de la avenida de Lugo denuncian carreras ilegales nocturnas Uno de los tramos de la avenida de Lugo en los que se producen carreras ilegales. / OMAR ANTUÑA Aseguran que todas las noches escuchan música, derrapes y ruidos estridentes de coches conducidos por jóvenes ÁLVARO F. SÁNCHEZ AVILÉS. Sábado, 10 agosto 2019, 01:38

Vecinos y comerciantes de la avenida de Lugo denuncian que, «desde hace unos cuantos meses», prácticamente todas las noches se realizan carreras ilegales en la carretera principal y las zonas colindantes a la misma. Según aseguran, «al menos dos o tres veces por semana, hacia las once y media de la noche», comienzan a escuchar música, derrapes, acelerones y diversos ruidos estridentes procedentes de coches. «Se colocan donde la gasolinera y comienzan con la música y a hacer 'botellón', luego cuando parece haber acabado la música comienzan los ruidos de las carreras hasta las mil y es una auténtica molestia para los que tenemos que trabajar al día siguiente» explicaba ayer a LA VOZ DE AVILÉS uno de los vecinos afectados.

Los vecinos sostienen que se tratan casi siempre de varones de entre 20 y 30 años de edad y que suelen ser «cuatro o cinco coches», de los cuales han podido identificar tres coches de la marca BMW de diferentes colores: «Negro, gris y amarillo».

Las carreras son más habituales los fines de semana, pero también se producen por semana. En concreto, en los últimos días se han registrado dos carreras, una el lunes y otra el miércoles. Todas ellas comienzan sobre las once y media y se prolongan hasta altas horas de la madrugada. «Ya llamamos a la Policía Local muchas veces, pero no pueden hacer nada si no les pillan en plena carrera, no se puede multar ni detener a nadie por estar estacionado en una gasolinera», comentaba uno de los afectados por el ruido.

Según los testigos con los que ha podido hablar este periódico, la gasolinera de Cristalería es el punto de reunión de los diferentes participantes. Allí esperan por todos los conductores mientras escuchan música a todo volumen y beben alcohol. «Parece que antes de las carreras hay fiesta», aseguraba ayer a LA VOZ uno de los afectados.

El problema de las carreras ilegales no es exclusivo de la avenida de Lugo en Avilés, porque en los últimos años se han sucedido en varias zonas de la ciudad, en especial en el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) y en la carretera de La Plata.

Intervención policial

Cabe recordar, por ejemplo, que el 24 de marzo de este mismo año la Policía Local interceptaba a dos vehículos en plena carrera ilegal por la avenida de la Siderurgia, en el polígono de la ría. En aquella ocasión los vehículos fueron interceptados a la altura de la glorieta de La Palmera. La propia Policía Local intensificó la presencia de dispositivos y controles por la zona, pero no se llegaron a registrar más carreras.

En otra ocasión, el 8 de noviembre de 2015 la Policía Local llevó a cabo un dispositivo de vigilancia gracias al cual pudieron denunciar a once conductores por exceso de velocidad y conducción temeraria, en la calle Somaly Mam, vía que comunica El Quirinal con La Plata, a la altura del tanatorio. En aquella ocasión el punto de reunión era un aparcamiento que se abre en la parte alta de la carretera y al igual que sucede con las carreras en la avenida Lugo, en cuanto los dispositivos policiales desaparecen las competiciones ilegales vuelven a frecuentar la zona.

Por el momento no ha habido graves consecuencias y no hay que lamentar incidentes de carácter irreversible, pero se trata de una practica muy recurrente en las zonas con vías menos pobladas y con grandes longitudes de carreteras poco transitadas a partir de ciertas horas de la noche, que supone una molestia constante y prácticamente diaria para los vecinos de las zonas afectadas a consecuencias de los ruidos que sufren todas las noches.