Los vecinos denuncian la falta de barandillas en el paseo de la ría Una cinta señala las zonas en las que no hay valla de protección. / OMAR ANTUÑA Aseguran que los huecos suponen un serio peligro para niños y paseantes en general, sobre todo en el acceso desde el puente Azud ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Lunes, 14 octubre 2019, 01:10

Sin duda, el paseo de la ría es uno de los espacios favoritos para quienes gustan de una buena caminata o salir con la bicicleta en los días de buen tiempo. Se trata de una senda pavimentada, de unos cinco kilómetros, perfecta para el paseo. El problema es que desde hace algún tiempo han ido desapareciendo parte de las vallas que protegen el trazado para evitar caídas a la ría. Esos espacios se han ido parcheando con cintas que se acaban rompiendo o desprendiendo y los huecos vuelven a aparecer poco tiempo después.

Quienes pasean por esta senda coinciden en la opinión «de que supone un riesgo serio para los peatones, sobre todo los que paseamos con niños pequeños o con animales que se pueden acercar a los huecos sin vallas y caerse al agua», denuncia Maite Lorenzo, una vecina que suele moverse entre el barrio de Llaranes y la zona centro por el paseo junto a su hija pequeña de seis años. «Hay ocasiones en las que la niña lleva algún juguete o una pelota y es muy fácil que un día se le cuele y tengamos que lamentar una desgracia», advierte.

Los 'runners' o gente que utiliza el paseo de la ría para correr y hacer ejercicio también muestran su preocupación. Pepe Polo y Manuel Herrero forman parte de un grupo de jubilados de Villalegre que habitualmente corren juntos por el linde de la ría. «Es habitual que nos paremos cada poco a descansar y a hacer estiramientos en las vallas. Hay algunos de nuestros amigos que son despistados y no me extrañaría que un día se fuesen a apoyar donde no hay madera y tengamos que sacarlos de la ría a rastras», señalan.

Otros paseantes consideran que es aún más peligroso la falta de barandillas en el acceso del paseo desde el puente Azud. En esa rampa faltan varios tramos de barandillas, en este caso metálicas, que a penas tienen protección. «Vas bajando por una rampa empinada y lo lógico es que te apoyes para caminar mejor, pero hay un trozo muy grande sin protección y si te caes desde esa altura te puedes llegar a matar», previene Montse Mariño, que el día en que habló con LA VOZ DE AVILÉS bajaba la rampa cargada con un carro de la compra.

«Ahí sí que corren peligro los niños. Tenemos que bajar con ellos cogidos en cuello porque se asoman a ver que hay abajo y se pueden caer fácilmente», comenta un matrimonio que subía por ese acceso hasta el puente.

Otra de las quejas que muchos paseantes han aprovechado para comentar es la suciedad a lo largo del paseo, especialmente en el tramo que une el puente Azud con la salida de Llaranes. «Solo hay que fijarse un poco porque debajo del puente hay mucha basura y a veces incluso duerme gente. Ese tramo y la zona que hay detrás del apeadero de Feve hay que vigilarla más», reclaman.