Los vecinos de Jardín de Cantos reclaman mayor presencia policial ante los robos

La preocupación entre los vecinos de Jardín de Cantos va en aumento al ir conociendo día a día nuevos robos y hurtos en establecimientos de la zona. Los vecinos ya habían denunciado hace algunas semanas los problemas de seguridad que se estaban viviendo en el barrio con robos incluso en el interior de viviendas o asaltos en plena calle. En los últimos días se han sumado los robos en los establecimientos comerciales que se encuentran en la avenida de Lugo. Los vecinos reclaman una mayor presencia policial en la zona, ya que entienden que podría disuadir a los ladrones que parece que han encontrado en Jardín de Cantos un buen espacio para sus fechorías.