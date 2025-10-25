Los vecinos de Llaranes se suben al carro del consumo sostenible El Ayuntamiento ofrece de octubre a diciembre charlas, talleres, un reto comunitario y una gran actividad final a modo de encuentro comunitario

El barrio avilesino de Llaranes será el escenario de un nuevo programa que busca promover hábitos de consumo sostenible entre la población de todo Avilés, fortaleciendo al mismo tiempo el tejido social del barrio. Se denomina ‘Llaranes Sostenible’, está impulsado por el Ayuntamiento, y cuenta con un amplio programa de actividades a desarrollar entre los meses de octubre y diciembre.

El concejal de Participación Ciudadana, Pelayo García, se encargó ayer de la presentación de este programa organizado en colaboración con la Asociación Socioambiental Biodevas y con la propia Asociación de Vecinos Santa Bárbara.

De hecho, se trata de uno de los proyectos de cohesión social seleccionados en la última convocatoria de subvenciones en materia de Participación Ciudadana. Según se explicó en su presentación, el programa ‘Llaranes Sostenible’ busca «concienciar a un porcentaje mayor de avilesinos y avilesinas sobre la necesidad de reducir la generación de residuos, fomentando la cultura de la reutilización y el reciclaje, y alertando sobre las consecuencias que el consumo irresponsable tiene sobre la salud del planeta».

Este proyecto, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) y 12 (Producción y Consumo Responsables), se llevará a cabo mediante la participación activa, intergeneracional y colaborativa del tejido asociativo de Llaranes, fortaleciendo la cohesión social en el barrio desde una perspectiva inclusiva. Las actividades están abiertas a la participación de todas las personas interesadas, con independencia de su edad y de que residan o no en Llaranes.

Las actividades comenzarán el próximo miércoles 29 de octubre con una charla-taller titulada ‘Vivir mejor, consumiendo menos’. Se desarrollará a partir de las 17.30 horas en el Centro Sociocultural de Llaranes ‘José Ángel del Río Gondel’. A partir de ahí se abrirá un programa de actividades que se desarrollarán a lo largo del mes de noviembre, siempre con el consumo sostenible como tema central pero con distintas dinámicas de cohesión y concienciación social.