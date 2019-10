Los vecinos y la oposición urgen alternativas para los pasos a nivel Numerosos vecinos cruzan cada día el paso a nivel de Larrañaga. / MARIETA Ciudadanos le ha pedido al equipo de gobierno que recupere los proyectos de los pasos del apeadero y de Puerta de la Villa ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Jueves, 3 octubre 2019, 01:42

«Ya no se habla de los pasos a nivel de Avilés porque cada vez hay menos accidentes y atropellos. Pero es un tema que está pendiente y deberían de regularlos o hacerlos desaparecer». Esa es la opinión de Sancho Martínez, un vecino de la calle del Muelle que cada día observa desde la ventana de su casa como una gran cantidad de vehículos y peatones cruzan el paso a nivel que da acceso al apeadero de Feve.

Como él, son muchas las personas que reconocen a pie de vía que este tipo de cruces son peligrosos, aunque muchas veces el peligro se incrementa por la imprudencia de los viandantes. «La verdad es que nos jugamos la vida cruzando con las barreras bajadas, pero también hay pasos en los que no hay ninguna protección y ahí no es culpa de la gente», reconocía un padre que cruzaba con sus hijos por el paso a nivel del Ráfaga, que une los barrios de El Pozón y Llaranes sin protección alguna. «Deberían de eliminarlo definitivamente porque es totalmente inútil. O al menos poner unos bolardos para que los coches no pasen en dirección prohibida», denuncia el presidente de la asociación de vecinos de Llaranes, Gabriel Alzola.

El de los pasos a nivel es un tema olvidado pero que preocupa a la gente. Desde el grupo municipal de Ciudadanos han vuelto a ponerlo sobre la mesa recientemente, recordando en el pleno de septiembre «la necesidad de recuperar los proyectos que en su día se barajaron para los pasos a nivel de la calle del Muelle y de la Suárez del Villar, en Puerta de la Villa», recuerda la portavoz del grupo, Carmen Pérez Soberón.

En relación a este último, Soberón recalca que en su día existió un proyecto previo para hace un paso elevado y no obligar a la gente a cruzar las vías, a las que además suelen acceder rompiendo unas vallas de seguridad bastante endebles. «Es un proyecto que se elaboró hará unos seis o siete años y que consistía en habilitar dos ascensores y un paso peatonal elevado, una solución similar a la que se va a llevar en Corvera y que además financiaría Adif», recuerda Pérez Soberón.

Se refiere a la eliminación de la histórica barrera ferroviaria existente entre el barrio de La Estrada y Las Vegas, que traerá consigo la colocación de dos ascensores y la construcción de una pasarela que cruzará por encima. Las obras, que costea íntegramente el Estado a través de Adif, fueron adjudicadas la semana pasada por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Corvera en 499.730 euros. «Si Corvera puede asumirlo, consideramos que Avilés también, solo hay que tener predisposición a hacerlo», aseguran desde Ciudadanos.

Las posibles soluciones para salvar el cruce de las vías en el apeadero de Feve de Avilés son mucho más complejas y se llevan posponiendo muchos años. Adif le ofreció al Ayuntamiento de Avilés varias propuestas en el verano de 2018, todas ellas suponían la construcción de una glorieta que conectase un nuevo vial para el tráfico desde el área de aparcamiento y acceso a la estación desde la avenida Marqués de Suances, la calle Acero, la avenida de Gijón y el acceso ArcelorMittal. Concretamente en el punto donde se ubicará el nuevo Burger King.

Soluciones rechazadas

Todas las soluciones fueron descartadas por el equipo de gobierno municipal en su momento. El principal motivo, la solicitud previa de un estudio de tráfico y la petición de que las obras no fuesen de gran calado por su carácter temporal, al tratarse de una zona en la que se pretenden llevar a cabo proyectos como la Isla de la Innovación o el soterramiento de las vías. «El problema es que llevamos décadas esperando por todo esto y todo apunta a que tendremos que esperar muchos años más», lamentan desde la Asociación de Vecinos Pedro Menéndez. «Urge eliminar las barreras ferroviarias de Renfe y Feve, es un proyecto fundamental para conseguir que Avilés sea la ciudad que todos queremos en un futuro», destacaba desde el colectivo vecinal Pablo Castañón.

«Sabemos que los vecinos urgen soluciones y que son posibles. Esperamos que el equipo de gobierno se acuerde de los pasos a nivel durante el mandato y no tengamos que esperar otros veinte años», concluyen desde Ciudadanos.