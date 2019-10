Los vecinos de Zeluán denuncian la «desidia de Costas» con el plumero Un grupo de vecinos de Zeluán posa al lado de una finca invadida por los plumeros de la Pampa. / OMAR ANTUÑA Las fincas afectadas por el deslinde se encuentran plagadas por la planta invasora y llenas de suciedad, según alertan FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Lunes, 7 octubre 2019, 01:14

En 2011, Zeluán vivió el deslinde del dominio público terrestre que trasvasó entre 15.000 y 18.000 metros cuadrados de terrenos hasta entonces a titularidad pública. Ocho años después, los vecinos de Zeluán ven como la maleza se ha apoderado de esos terrenos y crece hasta las inmediaciones de las viviendas. Bardiales, rebollas y, sobre todo, plumeros de la pampa con el agravante de que se encuentran a escasos metros de la ensenada de Llodero, catalogado como Monumento Natural.

En algunas casas, las maleza llega casi hasta los bordes. Una situación que nunca antes habían conocido ya que hasta 2008 eran los propietarios quienes se encargaban de su mantenimiento. «Algunos propietarios entran en sus antiguas parcelas a realizar la limpieza, pero la mayor parte ya no las cuidada desde el deslinde», explica Agustín García, presidente de la Asociación de Vecinos Enlaze y que pone voz a la indignación de la zona.

Aunque el deslinde respeto a las viviendas, afectó a diferentes parcelas, especialmente en las inmediaciones de los únicos restos de las antiguas marismas. Con su aplicación pasaron a titularidad púbica y, desde entonces el mantenimiento ha sido nulo.

«Hemos reclamado en diferentes ocasiones a Costas. Tengo solicitada una reunión con el director de la demarcación, pero no logramos que nos de vez», asegura García.

La acumulación de maleza genera numerosos problemas. No sólo es la imagen de viviendas a punto de ser devoradas por la maleza. Los días de viento, como sucedió el pasado 1 de octubre, martes, todas las casas se llenaron de las semillas de los plumeros. «Casi no se se podía ni ver por la calle por todas las semillas en suspensión, las casas tenían que estar cerradas y se llenaba todo de semillas», asegura Agustín García.

Maraña administrativa

La falta de respuesta de Costas es uno de los problemas de Zeluán, que posiblemente contará con el récord de administraciones con responsabilidades directas sobre un núcleo de población que ha superado el centenario.

«Somos vecinos de Gozón, pero también hay dependencia de Avilés. La carretera que atraviesa Zeluán depende del Principado, como la depuradora. También estamos afectados por la Autoridad Portuaria, la Demarcación de Costas y la Confederación Hidrográfica», apunta Agustín García que, además, lamenta que las rivalidades y conflictos entre administraciones termina castigando a los vecinos que ven como los problemas siguen sin resolverse.

«Con Cadasa hemos tenido suerte y este verano no temos tenido los problemas de los olores de la depuradora», comenta el presidente de Enlaze. Pero, con todo, los vecinos esperan a ver las soluciones que se dan a varios proyectos que se encuentran sobre la mesa, como es la modernización de la depuradora o la propuesta de recuperación de las antiguas marismas, que puede presentarse como una solución natural para incrementar la protección de las viviendas y evitar los riesgos de inundaciones durante los temporales. «Resulta muy complejo buscar soluciones, porque al final la mayor parte de los temas no dependen de una única administración, sino que pasan de un lugar a otro y no se resuelve nada», concluye García.