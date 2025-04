Los vecinos de Zeluán lamentan la falta de inversiones para las carreteras del Faro y Cabo Peñas

S. GONZÁLEZ AVILÉS. Martes, 17 de diciembre 2019, 01:46 Comenta Compartir

Los vecinos de Zeluán están hartos de esperar por unas inversiones que no llegan para las carreteras que van al Faro y a Cabo Peñas. La falta de partidas para ello en los presupuestos regionales les hacen augurar un futuro «sin intervenciones en la zona y eso no puede ser, el cada día sufrimos algún percance», destacan. Y es que ayer se derrumbaba parte de la ladera de la carretera del Faro, la AS-329.

Se trata de una zona en pendiente, con grandes árboles, que con los temporales suele soltar tierra y piedras hacia el vial, como ocurría a primera hora de la mañana de ayer. Hasta el lugar tenían que acudir operarios de Carreteras para retirar los restos, que invadían prácticamente uno de los carriles, con el consiguiente perjuicio. «Es solo un ejemplo más. Es un terreno muy inestable, que cuando hay temporal de viento hace que se bata la tierra cayendo a la carretera. Si se actuaran en la zona y en los árboles se podría prevenir estos pequeños derrumbes», recalcan los usuarios habituales de la zona.

Pero este argayo no es su mayor preocupación. El estado del firme se encuentra muy deteriorado, las marcas viales son casi invisibles y la falta de mantenimiento una constante. «No pedimos grandes intervenciones, si se hubiera llevado a cabo el arreglo constante no estaríamos como estamos», insisten los vecinos de Zeluán. La última vez que se asfaltó la carretera fue hace tres años pero no se ejecutó a la totalidad, solo a uno de los tramos, el que llega a la cantera.

«Está lleno de balsas de agua y barro. Los días que no llueve se lleva mejor porque es polvo y lidias con ello, pero en invierno con lluvia constante es horrible. Como te toque ir detrás de un camión olvídate, el barro cubre todo el coche», explican. Se trata de dos viales en los que el tráfico de vehículos pesados es constante. «No se trata de una carretera menor, es de las que soporta mucho tráfico y es una verdadera vergüenza el estado en el que se encuentra y que no se planteen invertir en ello para solucionarlo», insisten quienes hacen uso diario del vial.

Los vecinos recalcan que solo piden un mantenimiento correcto pero «de continuo. No sirve de nada que arreglen hoy si en dos semanas las marcas de la carretera no se van a ver de todos los vehículos que pasan», señalan. El pasado 26 de noviembre un camión de grandes dimensiones volcaba al ceder el terreno de la calzada por la que circulaba, la carretera AS-328, en dirección al faro de Avilés. Las grúas lograron retirarlo pero en el lugar del siniestro no se han realizado más intervenciones desde entonces. «Sigue sin poner el guardarraíl. Si algo evitó que el camión cayera a la carretera de abajo y el conductor evitara lesiones mayores fue esta barrera y los árboles. Ahora no hay ni una cosa ni la otra. Si vuelve a haber un accidente, el coche cae abajo del todo porque nada lo parará», denuncian.

A comienzos de este año, la Asociación de Vecinos Enlaze de Laviana presentó un escrito ante la consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado, ya se recogía que ambas calzadas presentaban hundimientos, lodos, suciedad en las cunetas que impedían la evacuación del agua de lluvia, charcos, y ya entonces, desprendimientos de ladera en los que no se habían colocado mayas de protección y que la mañana de ayer volvía a sufrir un argayo.