Veintiún avilesinas tuvieron que ingresar en una casa de acogida tras sufrir malos tratos En la Comisión de Seguimiento de la Casa de Acogida participa la concejala de Igualdad, la responsable del programa de igualdad, la directora de la casa de acogida, la responsable de la red de casas de acogida de Asturias, miembros de Servicios Sociales y de Empleo del Ayuntamiento y del equipo psicosocial del Sespa. / MARIETA Siete lo hicieron en la de Avilés y las otras catorce fueron a centros situados en Gijón y en Oviedo YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Jueves, 6 junio 2019, 00:30

La comisión de seguimiento de la casa de acogida y el servicio de teleasistencia de Avilés se reunió ayer para analizar las cifras del año pasado. Entre los temas abordados también se hizo balance del número de mujeres maltratadas procedentes de Avilés y comarca que ingresaron en 2018 en los otros dos centros de esta red en Asturias, el de Gijón y el de Oviedo. Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, veintiún avilesinas tuvieron que alojarse en una casa de acogida huyendo de su maltratador, siete lo hicieron en la de Avilés, mientras que nueve fueron derivadas a Gijón y el resto (cinco) a Oviedo. A ellas se suman tres mujeres de Corvera que también ingresaron en la casa de acogida gijonesa y dos de Castrillón que estuvieron en la de Oviedo.

Esta red se completa con veinte pisos tutelados repartidos por toda Asturias. Uno de ellos está en Avilés y de él salieron el año pasado una mujer con medidas judiciales que residió en esta vivienda un total de 179 días con su hija. Esto hizo que después fuera alojadas en este piso otra mujer de Avilés y una tercera de Castrillón que lo hizo junto a su hija.

De esta forma, en el conjunto de la red para mujeres maltratadas del Principado hubo el año pasado veintiocho víctimas de violencia de género procedentes de la comarca de Avilés, ya que algunas seguían en esos centros desde el ejercicio anterior.

En el centro especializado de Avilés permanecen 84 días de media

Mientras, en la casa de acogida de Avilés fueron atendidas el año pasado 29 mujeres junto a trece menores. Son cifras significativamente inferiores a las de los años anteriores, algo que la responsable de la Red de Casas de Acogida de Asturias, Joana Magdalena Benavente, atribuye al hecho de que las estancias de estas mujeres hayan sido más largas que en ejercicios anteriores, concretamente la media de estancia se situó en 84 días, algo menos de tres meses.

Sin embargo, en 2017, al final habían pasado por este centro cuarenta mujeres y veinte menores; un año antes habían sido 47 mujeres junto a sus veintidós hijos con una media de estancia de 56 días; y en 2015 la cifra también fue superior a la del año pasado, fueron 34 maltratadas y ocho menores las que se refugiaron en la casa de acogida de Avilés.

Plena ocupación

No obstante, según aclara Benavente, la cifra menor de mujeres atendidas no significó que la ocupación de la casa fuese menor que en años precedentes, de hecho durante cinco meses de 2018 sus plazas estuvieron ocupadas al cien por cien y el porcentaje de ocupación media estuvo cercano al noventa por ciento. Es algo que se viene repitiendo ya desde hace años y que se atribuye no tanto al aumento de la violencia de género como al hecho de que las mujeres tengan más conocimientos de los recursos que tienen a su alcance cuando sufren malos tratos.

El tiempo de estancia en la casa de acogida no es fijo. Las mujeres reciben en el centro una atención permanente y continua para trata de salvar cuanto antes la situación. Reciben atención psicológica, servicio de orientación laboral, servicio de atención social y atención de las necesidades educativas, sociales, de salud y de integración que precisen.

De hecho, el 41% de las mujeres que se refugiaron en la casa avilesina el año pasado aprovechó ese momento para formarse. Y cuando salieron del centro, 21 de ellas (el 73%) tenían ingresos bien a través de un empleo (5), del cobro de la Renta Activa de Inserción, el salario social o pensiones.

La mitad, inmigrantes

Según los datos dados a conocer ayer por el Ayuntamiento, las 29 mujeres que estuvieron en la casa de acogida de Avilés el año pasado provenían de ocho municipios de Asturias y el 48% eran inmigrantes, concretamente diez eran de países de Latinoamérica y dos de Marruecos. Su media de edad era de 33 años y el 44% de ellas llegaron a la casa de acogida con menores, que tenían edades entre los dos meses y los diecisiete años.

En el tiempo de estancia, además de en actividades programadas en la ciudad de Cultura, Festejos o Deportes, por ejemplo, también participan en talleres en el propio centro. El año pasado se hicieron sesenta relacionados con cuerpo y movimiento, recuperación personal, destrezas específicas o talleres creativos. De las que permanecen más tiempo en la casa de acogida, prácticamente todas participaron en ellos.