Una vendedora de la Once reparte 210.000 euros entre seis cupones, uno de su hermana La vendedora María Covadonga Romero con su cuñado, Moisés Naves, uno de los premiados ayer. / MARIETA El sorteo diario de ayer dejó en Asturias 245.000 euros de premio entre Avilés y Oviedo, donde también tocó uno MARINA MARTÍN AVILÉS. Jueves, 1 agosto 2019, 02:00

La vendedora de la Once María Covadonga Romero Pérez, que ejerce su labor en el quiosco de la avenida de Portugal, repartió ayer 210.000 euros con seis cupones premiados en el sorteo diario del 30 de julio. Cada uno de los cupones tenía como premio 35.000 euros, que se repartieron entre diferentes personas en Avilés. «Uno tocó en el bar Pereda, en la calle González Abarca, otro a mi hermana y mi cuñado y los otros cuatro por El Carbayedo» explicaba ayer María Covadonga, feliz de haber sido ella quien llevó la ilusión a través de esos seis cupones. «Es el premio más grande que he repartido yo, pero solamente llevo en la ONCE desde febrero» cuenta emocionada.

«Me llamó el jefe para darme la enhorabuena, y el director». Y es que, aunque no haya sido mérito suyo que los cupones fuesen premiados, sin su trabajo esos números no hubiesen llegado a las personas ganadoras. Entre ellas su hermana y su cuñado, que están «muy emocionados con la noticia». No es para menos, 35.000 euros no caen del cielo cada día.

El cupón diario de la ONCE, con el que estas seis personas fueron agraciadas ofrece, por un euro y medio, premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Si no se tiene la suerte completa, los números anterior y posterior al agraciado tendrán quinientos euros de premio. Asimismo, hay premios de doscientos, veinte y seis euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras respectivamente. También reintegros a la última y primera cifra.

En total en Asturias se repartieron ayer 245.000 euros, pues a los seis cupones de Avilés hay que sumar otro también de 35.000 euros vendido en Oviedo, en la avenida Colón, por Virginia Cartón Iglesias.

No es la primera vez que estos sorteos diarios reparten grandes cantidades de dinero en Avilés. En septiembre de 2015, el cupón de la Once dejó 840.000 euros en la ciudad, con veinticuatro cupones vendidos por Iván Nieto García en el quiosco de la calle Gutiérrez Herrero. Algo antes, en el año 2012, el puesto de las Meanas vendió diez cupones, siendo 350.000 euros los repartidos por el vendedor César Jesús Fuentes Argüelles.

Este último tardó doce años en vender un primer premio del cupón diario, mientras que María Covadonga solamente ha tenido que esperar seis meses para poder sentir la ilusión de repartir dinero.

Un buen augurio, sin duda, para su carrera como vendedora, y para todo aquel que le compre un número a partir de ahora.