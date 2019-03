«Venimos a Avilés un septeto con ganas de darlo todo» Jorge Pérez, percusionista y director musical de Patax. / LVA Hoy a las 20.30 horas, Patax, la banda referente de la música fusión española llenará de latin jazz, flamenco y funk el auditorio del Niemeyer Jorge Pérez Creador y director musical de Patax EVA FANJUL AVILÉS. Viernes, 22 marzo 2019, 07:02

La banda de música fusión Patax promete llenar esta tarde el Niemeyer de «pura energía en directo». El percusionista Jorge Pérez es el artífice y director de este proyecto musical heterogéneo y rompedor que, asegura, «más que una banda es un todo un concepto».

-La de Avilés es su primera actuación en Asturias. ¿Qué van a ofrecer en el Niemeyer?

-Nos hace mucha ilusión estar aquí. Venimos un septeto con ganas de darlo todo, como siempre. Además en el Niemeyer tocaremos temas de nuestro último disco 'Creepy Monsters' y veremos si todo este ruido que hacemos en redes sociales y esa enorme difusión llega realmente al público. Esta será la prueba, estamos seguros de que vamos a disfrutar y a hacer disfrutar mucho.

-Patax arrasa en plataformas como YouTube, con más de veintitrés millones de visitas. ¿Cuál es la clave de su éxito de redes sociales?

-La clave es sin duda el trabajo duro y la entrega. Yo me he volcado en este proyecto en cuerpo y alma. El éxito en redes sociales es fruto de un intenso trabajo. Grabamos nuestras actuaciones en directo y hacemos con ellos los videoclips muy cuidados. Son vídeos honestos en los que se ve a unos tíos dándolo todo y sudando la gota gorda. Otra de las claves es la calidad musical de los componentes de la banda. Cada uno de ellos es músico virtuoso con sólida formación. Fíjate, yo digo que si por lo que fuera no tuviésemos un repertorio seríamos capaces de estar tocando dos horas sin parar y dando un concierto y nadie lo notaría.

-¿Cómo surge Patax?

-El nombre es una onomatopeya, Tum tum tum tum tum ¡patax!. Recuerda que soy percusionista (risas). Patax surgió a partir de 2006, de mi necesidad de crear y desde entonces todo lo que haga se llama Patax.

-Son ustedes heterogéneos desde la música a la componentes.

-Patax más que un estilo concreto es un concepto que expresa una forma de ser y de pensar un tanto irreverente. Hasta la propia estructura del grupo es variable, con gente de distintos sitios y grupos. En una actuación podemos ser siete como en otra diecinueve, no hay formato fijo.

-¿Y respecto a la fusión de su música?

-Yo he viajado mucho y he mamado música y folclore de muchos países distintos y eso se expresa después de una forma natural en la música por eso hay jazz, ritmo afrocubano y flamenco, son mi acento.