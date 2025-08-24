El verano más artístico de la Factoría Cultural

Cristina Del Río Avilés Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Agosto es el mes de vacaciones por excelencia y en el que se suele trabajar a ralentí hasta en las instituciones que permanecen abiertas. En la Factoría Cultural ocurre todo lo contrario este mes: por primera vez en agosto se han programado talleres infantiles y la sorpresa (relativa, teniendo en cuenta que todo lo que se hace en la Factoría tiene éxito) ha sido que las plazas se han agotado casi al momento.

Los talleres que hay ahora mismo en marcha son los de pulseras y collares, de miniaturas, de batería y de cianotipia. Todos están completos y en el caso de algunos, como el de batería, hubo incluso lista de espera. Este año se han podido poner en marcha gracias a una subvención procedente del programa Corresponsables, lanzado por el Ministerio de Igualdad. Avilés ha recibido 200.000 euros, una parte de los cuales se ha destinado al área de Cultura que ha decidido poner en marcha estas actividades pensando también en la conciliación laboral y familiar.

Cristina López es la artesana que está al frente del taller de 'Cuentas y nudos', en el que enseña a realizar abalorios con porcelana fría y a formar nudos para hacer collares y pulseras. A ella no le extraña en absoluto el éxito de su taller porque se visualiza a sí misma siendo una cría realizando con hilos las pulseras que se tejían entonces. Varias décadas después solo ha cambiado la forma de hacerlas.

Valeria, por ejemplo, lleva un montón de ellas en una de sus muñecas, pero las que está aprendiendo a hacer tienen un toque mucho más artesanal. Al igual que Julia se apuntó a esta propuesta porque «nos parece divertido hacer manualidades y nos gustan las pulseras». Ellas son dos de las 22 niñas y dos niños que hay inscritos en la actividad. Paulina antes que pulseras ha preferido realizar unos colgantes con lo aprendido en tan solo dos jornadas porque «tengo una mejor amiga a la que para el cumple le regalé una libreta y bolis y me pareció que no era suficiente». Ahora ha hecho (con porcelana fría) las primeras letras de 'best friends' (mejores amigas) y ha convertido cada una de ellas en un colgante para poner en el estuche y o la mochila «ahora que dentro de poco empieza el colegio».

Nicolás Cancio, que ahora mismo participa en la exposición colectiva 'Tiempo y paisaje', que se puede visitar en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones (CMAE), imparte junto Cristina López-Doriga la formación en cianotipia. Explica Cancio que fue la técnica empleada por la primera mujer fotógrafa, la botánica Anna Atkins, que además publicó el primer libro ilustrado de la historia.

Sus alumnos tal vez olviden la reseña histórica, pero se lo pasan en grande experimentando con emulsiones en el papel fotográfico y revelando después.

A Cancio y a López-Doriga no les sorprende que el taller esté lleno porque, dicen, en la Factoría «se tiene acceso a actividades creativas muy variadas y los críos van probando muchas cosas diferentes».

Eso ocurre en el taller de miniaturas, en el que con máquinas de impresión 3D sacan figuras que buscan previamente por internet «porque no tenemos tiempo a modelar», explica Miguel Barrio, que añade que los chavales tienen «curiosidad e interés, lo que es fundamental a estas edades». Queda demostrado en el de batería que imparte Sergio Álvarez, que ya ha detectado a algún joven músico con talento en sus clases de percusión, en las que se tienen que turnar para tocar las dos de las que disponen.