Luz verde a la comisión para reformar el Reglamento de Participación Ciudadana

El Pleno municipal de septiembre aprobó ayer crear la comisión con el objetivo de abordar la reforma de un reglamento municipal, el de Participación Ciudadana, gracias a una propuesta de Cambia Avilés que tuvo los votos a favor del PSOE y Ciudadanos, mientras que el PP se abstuvo y Vox votó en contra. La concejala de Cambia Avilés, Llarina González, defendió la necesidad de abordar la reforma del reglamento después de que en el pasado mandato la aprobación del vigente Reglamento Orgánico Municipal suprimiese propuestas como la tribuna ciudadana.

En este sentido, Cambia Avilés considera que es el momento de abordar la reforma del Reglamento de Participación Ciudadana. El socialista Jorge Suárez defendió el actual modelo de Participación Ciudadana, elogiando el «equilibrio casi perfecto que hemos logrado entre democracia representativa y participativa».

Aseguró que los socialistas «no tenemos ningún miedo a abordar una reforma», apuntando la posibilidad de que este proceso «falle por ser precipitado». De hecho, apuntó que el desarrollo tecnológico obligará en unos años a repensar la participación ciudadana. También recordó que la reforma «no será aprobada por la democracia participativa, sino por la representativa».

Desde el PP, Esther Llamazares explicó su abstención por no conocerse qué puntos se querían cambiar y criticó que en los mecanismos existentes «solo se dejase hablar a los ciudadanos cuando decían lo que se quiere escuchar». Javier Vidal, de Ciudadanos, se mostró de acuerdo a apoyar cualquier reforma «desde el sentido común», poniendo el límite en que «la democracia participativa no puede superar a la representativa». Desde Vox, Arancha Martínez Riola votó en contra por no conocer los puntos de la reforma y la participación de los grupos