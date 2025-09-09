El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La procesión llevó a la Virgen desde La Magdalena hasta la hornacina. PALOMA UCHA

Versalles, fiel a su Santina

El barrio cierra hoy sus fiestas con un día dedicado a los niños, que tendrán precios populares en las atracciones y una holi party por la tarde

R. D.

AVILÉS.

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

Versalles vivió ayer el día más tradicional de sus fiestas, con la procesión de la Santina desde la iglesia de La Magdalena hasta el barrio y la misa frente a la hornacina del cruce de las calles La Paz y Fruela, a la que no fallaron centenares de fieles que no se dejaron amedrentar por la amenaza de una lluvia que no tardó demasiado en caer y siguieron la eucaristía en la calle. Unos sentados en los bancos, la mayoría de pie.

Del ritmo de las gaitas que habían precedido a la Virgen desde el centro de mayores, se pasó a la charanga. La fanfarria El Felechu fue la encargada de amenizar el vermú en un pasacalles, aunque para entonces ya había comenzado a llover. La tarde estuvo animada con un espectáculo de circo junto al centro cívico de Los Canapés y la presencia de Xaréu d’Ochobre, que continuo aportando los sonidos tradicionales y asturianos que requería la jornada. La verbena fue tempranera, y se inició a las ocho de la tarde con el grupo Beatriz al que siguió una sesión de DJ Vieites.

Las fiestas de Versalles aún colean hoy, cuando se celebra el día del niño. En una jornada marcada por la vuelta al cole. Como premio, los pequeños podrán disfrutar de precios populares en las atracciones y, a partir de las cinco y media de la tarde, de una holi party en el patio del colegio de Versalles. Será ya el punto y final de unas celebraciones que se iniciaron el viernes y que han vuelto a contar con un gran respaldo popular en todas las actividades.

La vuelta a la normalidad, una vez finalizado el desmontaje, supondrá el cierre del aparcamiento del pabellón, el viernes a las nueve de la mañana.

