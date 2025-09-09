Versalles, La Luz y la zona centro concentran la población inmigrante

R. A. AVILÉS. Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Aunque hay extranjeros en todos lo barrios de Avilés, no los hay en el mismo volumen. La mayor cifra de población extranjera se da en Versalles, un barrio que hace años, por su cercanía al centro y por sus precios más asequibles, viene concentrando un importante volumen de población procedente de otros países. Allí ha censados hasta 719 extranjeros de acuerdo a los datos ofrecidos por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei).

La sigue La Luz, donde se registran otros 549, seguidos del centro de la villa y la zona de Las Meanas, que por su elevada cantidad de viviendas también es capaz de atraer a los habitantes procedentes de otros países.

Porcentualmente, sin embargo, son otros barrios en los que la media de la población extranjera es más importante. Es el caso de Jardín de Cantos y La Maruca, donde superan en ambos casos el 10% de la población total, aunque el centro y Versalles le van a a la zaga, ya que en ambos casos se supera el 8% del total de sus habitantes.

En aquellas zonas en las que el precio de la vivienda es más elevado, caso de El Quirinal y Las Meanas, la proporción de extranjeros es menor. En el primer caso apenas llegan al 2% y en el segundo se quedan cerca del 4%.