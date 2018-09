Versalles venera a Covadonga y despide a su párroco Los vecinos llevaron en procesión de la imagen de la Virgen desde La Magdalena hasta la calle de La Paz de Versalles. / MARIETA La misa de campaña en honor a la virgen recuerda con emoción a las víctimas del accidente de autobús A. S. AVILÉS. Domingo, 9 septiembre 2018, 06:41

La misa de campaña de Nuestra Señora de Covadonga en Versalles no fue una ceremonia más ayer sábado, Día de Asturias. Había mucha carga emotiva en el ambiente y los feligreses que no fallaron a la cita lo recordaron con una respetuosa homilía y la tradicional procesión desde la iglesia de Santa María Magdalena hasta la calle de La Paz donde está ubicada la hornacina. En primer lugar era la edición número 55 de la misa de campaña, por lo que muchos de lo presentes recordaron su presencia durante décadas en el que era uno de los actos centrales de las fiestas de Versalles, aunque este año con los actos festivos devaluados, la misa siguió adelante para no perder la tradición.

Era, también, la última ceremonia religiosa oficiada en el barrio por el párroco Alfonso Abel Vázquez, que deja de ser el titular de Versalles, La Magdalena y San Agustín para incorporarse hoy mismo a El Pozón y Santa Bárbara de Llaranes. Su despedida no fue la única, porque decían adiós a Avilés las religiosas de la congregación del Ángel de la Guarda después de casi 140 años en la ciudad, en una actividad que se concentraba en Versalles y La Magdalena.

«El balance es muy positivo, la gente me ha expresado mucho cariño desde que se conoció el cambio», destacaba ayer el párroco tras una misa en la que hubo una dedicatoria y oración especial para los fallecidos en el accidente de autobús del pasado lunes de Avilés, así como para los heridos, entre ellos el conductor del vehículo.

Unidad pastoral Llaranes-Pozón

Alfonso Abel será uno de los protagonistas del acto formal de la contitución de la Unidad Pastoral (UPAS) Llaranes-Pozón, formada por las parroquias de Santa Bárbara de Llaranes y Santa Teresa de Jesús, respectivamente, hoy domingo.

El acto será presidido por Jesús Emilio Menéndez Menéndez, vicario territorial de Avilés-Occidente y constará de dos celebraciones, la primera en la iglesia de Santa Teresa de El Pozón, en la eucaristía de las 11, y la segunda en Santa Bárbara de Llaranes, en la misa de las 13 horas.

Ambas parroquias serán atendidas por José María Murias González como párroco y por Alfonso Abel Vázquez como vicario parroquial, según el nombramiento recibido de manos del arzobispo el pasado martes. La plaza de Abel en Versalles y La Magdalena será ocupada por David Cuenca, que también asume Villa, a partir del próximo fin de semana.