Un viaje en el tiempo a través de los objetos

Uno siempre se ha imaginado como debe ser la sensación de entrar en la cámara del tesoro de un antiguo castillo y recorrer como en las películas pasillos abarrotados de objetos y tesoros antiguos llegados de todos los rincones del mundo. Castillos así quedan cada vez menos, pero la emoción debe asemejarse mucho a lo que se vivió ayer en la inauguración de la VII Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage que se celebrará durante todo el fin de semana en el pabellón de exposiciones de La Magdalena.

A las puertas del recinto ferial se formaron largas colas desde minutos antes de que abriesen las puertas. Ya en el interior, cincuenta expositores venidos de toda España colocaron por todo el recinto cuidadosamente una colección de singulares objetos. Desde teléfonos antiguos, discos, monedas, muebles, armas, arte o ropa de otras épocas que está más de moda que nunca.

El público tenía ganas de volver a una de las ferias más queridas en la ciudad y los vendedores aún más de volver a la actividad tras un año tan duro para su sector. «El de las antigüedades es un sector que ha estado muy parado, sin apenas ayudas, y esperamos que esta feria les ayude a recuperar la actividad con toda la seguridad y la precaución necesarias», manifestaron los directores de la feria, Ángel Moix y Mari Cruz Madrid, en una visita inaugural en el que participaron concejales del Ayuntamiento de Avilés como la socialista Raquel Ruiz, Javier Vidal , de Ciudadanos o los populares Esther Llamazares y Pedro de Rueda.

Esas ganas irrefrenables de volver a Avilés tampoco las pudieron disimular los anticuarios, algunos veteranos como Ramón Cabarcos, venido del País Vasco cargado de una colección de objetos de lo más variopinto. «Quienes nos dedicamos a esto lo hacemos porque nos apasiona y le dedicamos parte de nuestra vida. La pandemia nos ha dejado en casa sin poder hacer nada y en ferias como la de Avilés podemos reencontrarnos con la gente y enseñarles nuestros tesoros», celebraba ayer con júbilo este anticuario vizcaíno.

Cerca de su puesto, Toñi Rodríguez acechaba con emoción su primera compra, una muy especial que estaba a punto de hacerla viajar treinta años en el tiempo. «Acabo de encontrar una muñeca que me regalaron mis padres cuando tenía ocho años, es exactamente la misma y me la tengo que comprar sin pensarlo», confesaba esta ovetense, que ayer acudió a Avilés con el único fin de visitar una de las ferias de antigüedades más importante del norte de España.

La suya fue una captura de éxito, pero lo cierto es que en el mundo de los anticuarios hay presas más difíciles de conseguir. Dolores Peña y su marido se encapricharon el primer día de feria de un banco indio tallado en madera de sándalo. «Es precioso y sería perfecto para el porche, nos lo vamos a pensar todo el fin de semana a ver si hay forma de conseguirlo», asumían ayer estos avilesinos.

La joya la custodiaban con mimo las hermanas Piedad y Aurora, de la tienda avilesina García-Jove Anticuarios. «Sin duda sabemos que es una pieza espectacular, junto a muchas de la colección que traemos como un tocador isabelino del siglo XIX o unas columnas corintias», destacan las anticuarias. «Tenemos muy buenas sensaciones con esta feria, es la primera vez que venimos, pero si el resto del fin de semana sigue como hoy será fantástico».

Uno de los expositores que más llamó la atención de los visitantes en la inauguración fue el de Barry King. Este inglés, afincado temporalmente en Málaga, es el único vendedor internacional que ha podido acudir a la feria avilesina este año. Su español no es perfecto, pero eso no le impidió vender con soltura varios discos de vinilo en los primeros minutos de feria. «Este año no hemos podido permitirnos expositores del extranjero por la pandemia, de hecho Barry tendrá que jugar con los transportes para volver a Inglaterra y tal vez tenga que guardar cuarentena al llegar», explican los organizadores.

