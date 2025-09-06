Viajes Mariano adquiere la antigua sede de Los Telares en el polígono de Las Arobias

La empresa Viajes Mariano, especialista en alquiler de autobuses y excursiones, acaba de adquirir la antigua sede de Los Telares en el polígono de ... Las Arobias, una nave que llevaba diez años sin actividad, desde que la compañía textil cerrase sus puertas en el verano de 2015, y que se espera que pueda recuperar el uso a corto o medio plazo.

En esas instalaciones, que ocupan 2.145 metros cuadrados en la calle Pedro Solís, Viajes Mariano prevé situar su base en la comarca, una zona en la que ha ido ganando mercado gracias a su amplia oferta de viajes cortos y excursiones y donde ahora podrá contar con una nave para albergar y realizar labores de mantenimiento de su flota de autobuses.

La operación no ha sido rápida ni sencilla. La nave llevaba tiempo a la venta, pero por partes. El proceso de liquidación que sufrió Los Telares tras entrar en concurso de acreedores dejó la propiedad troceada entre nueve entidades, ocho de ellas bancos y un particular. Cada uno de ellos disponía de diferentes porcentajes de las instalaciones, y fue necesario llegar a un acuerdo con todos ellos para poder realizar la compra.

El proceso, que fue comandado por la agencia inmobiliaria Java, ha requerido casi un año de conversaciones y trámites. Se inició en noviembre del año pasado y no ha sido hasta hace unos días cuando se ha firmado la operación y se ha hecho entrega de las llaves.

Ahora se inicia otro proceso, el de adecuación de las instalaciones. El inmueble cuenta con dos plantas, una parte destinada a oficinas y otra a almacén. Había sido reformada en el año 2000 después de haber sido construida en 1993. Desde aquel momento, una época dulce para la empresa textil, se concentraron allí todos los servicios centrales y de distribución de la cadena,

Tras una década cerrada, la nave ha sufrido algunos desperfectos, puesto que ha sido vandalizada para extraer el cableado y también para servirse de ella para acceder a la nave contigua con los mismos propósitos.

Viajes Mariano deberá ahora iniciar la tramitación necesaria para poder iniciar las obras necesarias para adaptar las instalaciones a sus necesidades que, si bien no supondrán grandes cambios, sí deberán incluir algunos servicios para el abastecimiento y limpieza de los autocares de la empresa.

«No hay naves»

La sede de Los Telares era prácticamente la única nave industrial de ese tamaño que había disponible en Avilés, donde no solo escasea la vivienda particular sino también el suelo industrial. Apenas hay naves ya construidas a la venta y no hay espacio disponible para construir instalaciones nuevas. Con la venta de las últimas parcelas disponibles en el parque empresarial, tanto las de la primera fase como las que quedaban en la ampliación en la falta de Valliniello, el suelo industrial del concejo está agotado, a la espera de que se ponga en marcha la comercialización de los espacios del polígono de baterías de cok.

Hay tan solo un puñado de edificaciones a la venta, procedentes del cierre de sus antiguos ocupantes o de traslados a ubicaciones con mayor disponibilidad de metros cuadrados, pero la oferta es exigua y los inversores se ven en dificultades para encontrar espacios adecuados a sus necesidades.