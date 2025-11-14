«'El Víbora' hablaba de lo que pasaba en España en una época en la que era difícil» Los autores que fundaron la mítica revista underground estuvieron ayer en la presentación de la muestra que acoge la Sala de Cómic de Avilés

Alejandro L. Jambrina Avilés Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00

Hablar sin tapujos de sexo, drogas, política o violencia en la España de los años 80 y 90 del siglo pasado no era algo sencillo, pero hubo una revista con espíritu underground que se atrevió a elevar la voz y tratar los problemas que realmente se vivían en las calles a través de un medio tan visual y disruptivo como el cómic y la ilustración.

Esa revista, ya mítica en el imaginario colectivo, era 'El Víbora' y algunos de los autores que la fundaron estuvieron ayer presentes en la inauguración de la exposición que recoge la historia de esta publicación en la Sala de Cómic de Avilés, donde se podrá disfrutar hasta el 17 de mayo de 2026.

Uno de esos nombres propios que hicieron posible que 'El Víbora' alcanzase los 300 números entre 1979 y 2004 es Emilio Bernárdez, editor y director de la publicación desde sus inicios. Ayer agradeció al Ayuntamiento de Avilés la oportunidad de exponer toda esa historia gráfica e hizo un repaso a lo que significó en aquella España «en blanco y negro» una publicación como esta. «'El Víbora' nació en un momento en el que había un hueco en el mercado del cómic underground y había autores interesantes en España, pero no se conocían. Fuimos tan atrevidos que en un primer momento quisimos llamarlo Goma-3, en referencia a la banda terrorista ETA. Éramos unos provocadores», recordó ayer en Avilés Emilio Bernárdez.

La revista se convirtió con el paso de los años en una referencia nacional e internacional, pero como bien recordaba su director, comenzó siendo algo pequeño. «En realidad éramos una serie de amigos que nos juntábamos todas las tardes en la redacción y encontramos un hueco. Hablábamos de la España de entonces y de lo que no hablaba nadie. No hablábamos de falsedades, lo hacíamos de lo que pasaba en la calle, de lo que la gente vivía y por eso creo que el público se alimentaba de nuestra revista», reflexionó Bernárdez, recordando con nostalgia que «no pensábamos pasar del número 6» y al final alcanzaron un pico de ventas de 42.000 ejemplares.

Comisariada por Álvaro Pons, MacDiego y Aníbal Siñeriz, la muestra que ahora se puede disfrutar en la Sala de Cómic de Avilés fue inaugurada ayer jueves con la presencia de la alcaldesa Mariví Monteserín y la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, acompañadas por el editor y director de la revista desde el primer número, Emilio Bernárdez, y los ilustradores Laura Pérez Vernetti, Miguel Ángel Martín y Marta Guerrero, quienes colaboraron con 'El Víbora' durante diferentes etapas de la publicación.

A lo largo de sus 300 números, 'El Víbora' reunió a los nombres más destacados del cómic español e internacional. Por sus páginas desfilaron Nazario, Max, Gallardo, Martí, Pons, Laura Pérez Vernetti, Mariscal o Daniel Torres, junto a Robert Crumb, Art Spiegelman, Spain Rodríguez, Muñoz y Sampayo, Liberatores o Petillon.

El trabajo de todos estos autores se puede disfrutar ahora en Avilés, en una Sala de Cómic en cuyas paredes y vitrinas se pueden contemplar infinidad de ilustraciones y originales de las páginas que fueron referente de varias generaciones.

La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. «Además, en esta exposición se puede identificar muy bien como España en particular, y el mundo en general, fue cambiando con el paso de los años. En la revista participamos autores muy diferentes, cada uno con su estilo, pero todos hablamos de temas de rabiosa actualidad en cada momento y eso es algo que explica muy bien la esencia de 'El Víbora' y de quienes tuvimos la suerte de trabajar en ella», confesó Miguel Ángel Martín.