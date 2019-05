Victoria R. Gil ofrece un retrato del siglo XIX para los jóvenes de hoy Mercedes de Soignie y Victoria R. Gil, ayer durante la presentación de 'Una ciudad bajo la lluvia'. / OMAR ANTUÑA La escritora y periodista desvela en el Aula de Cultura las claves de 'Una ciudad bajo la lluvia', su primera novela C. DEL RÍO AVILÉS. Viernes, 3 mayo 2019, 00:37

Antes de que surgiera el movimiento #MeToo y la cuarta oleada feminista, la periodista Victoria R. Gil estaba inmersa en la escritura de su primer libro 'Una ciudad bajo la lluvia', situada en el Oviedo decimonónico y que es una «novela dirigida a las generaciones jóvenes porque quiero que se den cuenta de que tienen que pelear por las cosas. Quiero que lean, se diviertan y se paren a pensar un poco», porque no todo ha sido siempre como ahora y mucho menos para las mujeres.

Presentada ayer en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS, coordinada por Mercedes de Soignie, la novela se centra en el «sueño» de la protagonista, Bárbara Hevia, «que hoy en día es muy fácil en el primer mundo, pero para ella es imposible y lucha contra la sociedad, el poder establecido y su familia para conseguirlo». El sexo de la protagonista era una de las pocas cosas que tenía clara la autora al empezar la novela. «Yo quería una protagonista femenina porque tengo hijos de veinte años a los que me cuesta explicarles algunas cosas. Si el mundo ahora deja cosas que desear, el siglo XIX era tremendo. Todos se sentían con derecho a decirte lo que podías hacer», reflexionó.

La novela nació de Facebook y se fue construyendo gracias a las «casualidades», porque aunque no cree en el destino «sí en cierto azar que te busca». Explicó que la idea de escribir sobre su Oviedo natal en el siglo XIX surgió al ver una fotografía antigua en una página de Facebook que se llama 'Todo Oviedo'. Descubrió entonces que en su día existió un 'teatro circo', un recinto cerrado como un teatro, pero con forma de circo en el que se había celebrado un mitin al que había asistido el entonces presidente del Consejo de Ministros, Mateo-Sagasta, que había aprovechado la visita para asistir a la inauguración del teatro Campoamor. «Descubrir aquello que estaba olvidado me picó, empecé a investigar y lo uní con mi obsesión con la fábrica de armas porque yo, que soy de Ventanielles, siempre había estado atraída por los chalés de los ingenieros».

Durante mucho tiempo estuvo inmersa en una búsqueda de documentación que la fue sorprendiendo con continuas anécdotas y datos de la ciudad que se habían esfumado de la memoria colectiva. De hecho, «si algo me gusta de la novela es contribuir a que se recuerden cosas olvidadas», oportunidad que agradeció a la prensa «sin la que no hubiera podido hacer nada porque no queda nadie vivo ni se ha transmitido ese conocimiento a los hijos».

Aclaró que aunque la novela tiene su contexto histórico, algunas cosas están «trampeadas». «Son anécdotas que ocurrieron, pero no en el tiempo en el que yo las coloco». Ha tratado, eso sí, de ser muy precisa y rigurosa, sobre todo, con el retrato de época de un Oviedo con el que se muestra muy dura, como señaló De Soignie. «Lo hago desde el cariño», matizó la escritora.

El Campoamor y Uría

La trama de una 'Una ciudad bajo la lluvia' coincide con la inauguración del teatro Campoamor, un «momento importante porque se rompe con el Oviedín viejo en torno a la catedral y a sus calles amontonadas y de cualquier manera, frente a una nueva calle Uría que comunica la estación de tren con la ciudad». «En torno a esa calle surge una nueva burguesía que viene de fuera y en uno de cuyos lados están los comercios y en el otro, los palacetes», una burguesía «que no está tan atada a las costumbres que cuenta Clarín, que ya vive de otra manera y quiere un escenario acorde con su poder económico y el poder social que empiezan a tener. De ahí surge el Campoamor, que es casi una puerta de entrada a nueva ciudad hermosa y opulenta, totalmente diferente a la que queda atrás», describió.

Gil confesó lo apasionante y divertido, además de largo, que había sido el proceso de construcción de una novela a la que no pudo imprimir el ritmo que le hubiera gustado porque ha tenido que escribirla en sus ratos libres. Aseguró que la novela le permitió soñar y compartió que estuvo seis meses sin escribir una sola línea. «Hay momentos en los que realmente me atasco», entonces «dejas la novela en barbecho y luego vuelves». El proceso ha sido laborioso, pero tan satisfactorio que uno de los personajes de su debut literario va a tener trama propia, en la que Victoria R. Gil ya está trabajando.