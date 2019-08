Una vida dedicada a la enseñanza

APilar Fernández Ovies (Avilés, 1955) se la podría haber conocido por ser una gran deportista, pero lo cierto es que la vida le llevó a dedicarse en cuerpo y alma a la enseñanza y tiene el orgullo, y la responsabilidad, de haber formado a varias generaciones de avilesinos que la recuerdan con afecto. 'Piluca', como la conocen algunos con cariño, nació en una familia con orígenes en Gozón, pero ella se crió en el centro de la villa y se considera a sí misma «una guaja de Rivero». Fue la pequeña de tres hermanos y se quedó huérfana de padre cuando tan solo tenía catorce años, «fue un trágico accidente y, desde entonces, mi madre cuidó de mí y no nos separamos hasta que se marchó», confiesa Pilar, muy agradecida con una madre a la que todos dicen que se parece.

Su infancia la pasó en el actual colegio Palacio Valdés, que por aquel entonces se llamaba Carreño Miranda. Por aquellos pasillos dio sus primeros pasos junto a la señorita Covadonga Figueiras y quién le iba a decir que toda su vida estaría ligada a ese centro educativo. «Siempre tuve claro que me quería dedicar a la enseñanza, veía bajar a las 'profes' por las escaleras del colegio y pensaba que algún día sería yo la que bajase por allí con la bata puesta».

Y el sueño se cumplió, pero antes el deporte se cruzó en su vida y estuvo a punto de dejarlo todo para convertirse en profesora de educación física. De hecho, le gustaba tanto el deporte que se fue a Madrid a hacer las pruebas para INEF -las preparaba mientras estudiaba el COU nocturno-, «pero allí había chicas muy preparadas y yo era una niña de un pueblo, así que pronto descarté aquella idea y me volví a centrar en ser maestra», recuerda Pilar.

Tras titularse en Magisterio, tuvo su primera experiencia laboral en un colegio privado de Oviedo. Pero mientras tanto, y con a penas veinticuatro años, se asoció con varias compañeras de la carrera y fundó la mítica escuela privada infantil Temis, que cerró el pasado año después de cuarenta años de historia y de formar a multitud de generaciones de avilesinos. «Fue un proyecto nacido del impulso y la necesidad que había en la ciudad de ofertar plazas de educación infantil», asegura.

No obstante, Pilar siempre ha apoyado y defendido la educación pública estatal y tras aprobar unas oposiciones muy joven, entró a dar clase en el colegio Palacio Valdés, aquel centro que la vio crecer y formarse como persona. En sus aulas pasó la mitad de su vida, treinta años en los que impartió clase en todos los cursos y llegó a ser jefa de estudios y posterior directora del colegio. «Reconozco que fueron unos años fantásticos y volvería de inmediato, pero todo fue gracias al apoyo incondicional de los profesores y a un grupo de padres excepcional», reconoce muy agradecida.

Lo cierto es que supo coger las riendas del centro e hizo evolucionar la educación que allí se impartía durante sus años de dirección, convirtiéndolo en uno de los colegios públicos de referencia en la comarca. «En la enseñanza lo di todo y siempre me preocupé por los niños como una madre. No me arrepiento de nada de lo que he hecho».

Siempre llevó la vocación de enseñar por bandera e incluso llegó a dirigir otros proyectos educativos externos al colegio. Durante más de una década fue la directora del campamento de verano Alba, con el que entretuvieron a cientos de niños durante los veranos en el pueblo leonés de Corporales. «Aquello si que fue un reto educativo, aprendí a cuidar a todos aquellos niños y a darles a sus padres la confianza necesaria para que dejasen a sus hijos en nuestras manos», señala la docente. Desde luego, quienes pasaron por aquellos campamentos confiesan sin temor que la recuerdan como una madre protectora.

Ahora, con 64 años, Pilar Fernández Ovies está felizmente jubilada y disfruta a tiempo completo de toda su familia, que sin duda han sido uno de los mayores retos de su vida. Conoció a José Luis, su marido, con tan solo catorce años «en una excursión por Zeluán», y desde entonces han sido un matrimonio feliz e inseparable en los buenos y malos momentos.

Esta avilesina ha obtenido grandes logros a lo largo de su vida, pero sin duda los más grandes son sus tres hijas -María, Alba y Ana- «a las que quiero con locura y con las que siempre he tenido una relación maravillosa», asegura esta matriarca a la que le gusta tener a todos cerca y bajo su ala protectora.

Una madre de familia

Lo cierto es que sus tres hijas han sido muy deportistas y disciplinadas, valores inculcados por sus padres. Pero es la mediana, Alba García, la que más lejos llegó en el mundo del deporte. Campeona de España de 10 kilómetros en ruta y medallista con el combinado nacional en diversas ocasiones, Alba García es sobradamente conocida en Avilés por méritos propios, pero pocos saben que detrás de todos esos éxitos están sus padres. «José Luis la introdujo en el atletismo y juntos la hemos apoyado siempre, ayudándola en todo lo que hemos podido y a mantener los pies en el suelo para que nunca dejase los estudios de lado. Nos ha dado grandes alegrías y siempre hemos sido unos padres orgullosos», confiesa Pilar al pensar en la trayectoria de su hija.

Lo que siempre ha tenido claro esta madre es que no hay méritos más grandes que otros y no hace falta ni preguntarle para que se ponga hablar de sus otras dos hijas sin parar. «Ana, la pequeña de la familia, es una excelente ingeniera y además lleva muchos años dedicándose en cuerpo y alma al ballet». Y es que la bailarina avilesina Teresa Tessier es sobrina de Pilar y ha hecho del baile una cosa de familia.

Cuando habla su hija mayor se le ilumina la cara por completo. «María fue la más deportiva y creativa, trabaja con su marido Xuanma en el estudio de tatuajes y ellos me han dado a mis dos nietas, que son lo más maravilloso que tengo hoy en día. Pensaba que no se podía querer más, pero con ellas he descubierto una manera nueva de educar y es a quienes quiero dedicar el resto de mi vida», asegura esta abuela orgullosa.

Sabiendo lo buena educadora que es, sus nietas serán sin duda unas auténticas privilegiadas.