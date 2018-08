Un videoclip de festival internacional Héctor Menéndez, en la escalinata de acceso a la iglesia de Santo Tomás. / PATRICIA BREGÓN El trabajo de fin de curso del avilesino Héctor Menéndez entra en la sección oficial de tres certámenes de cine C. DEL RÍO AVILÉS. Lunes, 13 agosto 2018, 04:45

El videoclip 'La Lienda' grabado por Héctor Menéndez Aneiros (Avilés, 1996) como trabajo de fin de curso en el ciclo de Imagen del CISLAN (Langreo) acaba de ser seleccionado por los festivales de cine Rebel Minded de Brooklyn (Nueva York, Estados Unidos), Fenacir (México) y Los Angeles CineFest (California, Estados Unidos) para competir en la categoría de Cortos, en el caso de los dos primeros, y en la de videoclip, en el tercero. La competencia puede ser feroz, pero el joven avilesino ya se siente ganador con el hecho de haber sido seleccionado entre miles de aspirantes.

El videoclip fue un trabajo académico y un regalo. «Tenía que presentar un trabajo de fin de curso y me hacía especial ilusión grabar un videoclip para un grupo de folk, que es un género que siempre me ha gustado mucho», explica. Tiró de contactos en Facebook y le preguntó a Xune Elipe, concejal de Somos en el Ayuntamiento y cantante de Dixebra, a quien no conoce personalmente, si sabía de algún grupo que pudiera estar interesado en su ofrecimiento. Surgió D'Urria, una joven banda de folk chacianés, formada por José Manuel Sabugo, de Villablino (León), y por Moisés Suárez, de L'Arena, en Soto del Barco, también músico en Felpeyu.

«La verdad que me gustó mucho su disco. Sus temas son historias narradas como en la Edad Media, como los trovadores», dice Menán (fusión de sus dos apellidos). Entre todas esas «canciones buenas», se decantó por 'La Lienda' por las posibilidades de ambientación que le ofrecía la estrecha relación con el Frente del Nalón, grupo de recreación histórica al que su padre pertenece. «Al estar ambientada en la Guerra Civil, podía contar con la ayuda de los recreadores y la vestimenta», argumenta el joven creador.

La experiencia no pudo ser más positiva. El asesoramiento brindado por los integrantes del Frente fue fundamental y durante dos meses y medio grabaron en Avilés, Vegadeo, Mieres y el Azpeitia (País Vasco), en cuyo Museo del Ferrocarril está el único tren a vapor en movimiento del norte de España. «Y al ser un trabajo académico, los costes por grabar allí fueron asequibles», fundamental en una grabación en la que nadie cobró nada.

El videoclip parte de un prólogo cinematográfico al estilo de los grabados en los años ochenta, necesario para contextualizar la historia. Así, se ve escapar a varios milicianos republicanos del Frente Noroeste de Madrid en 1936 hacia el Puerto de Leitariegos. En esas montañas es donde se desarrolla la historia que canta D'Urria. «Lo presenté en el Festival Sol Celta, en el Palacio de Valdecarzana, y la verdad es que la gente flipó porque como sabían que era un videoclip realizado por un estudiante no se esperaban lo que vieron», comparte el autor.

Héctor Menán apunta maneras desde el bachillerato. Fue uno de los ganadores del concurso 'Aulas Móvil' del Avilés Film Festival y su documental 'Testigos de hormigón' ganó el Premio de Investigación Histórica Eustory. Con la asignación económica del primero pudo comprar su primera cámara, de segunda mano, claro, y con la del segundo, renovarla y adquirir un buen ordenador.

A la espera de ver los resultados de 'La Lienda', que tampoco le inquietan, Héctor Menéndez piensa en continuar su formación en el ciclo de Realización, también en el CISLAN.