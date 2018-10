El asaltante de un banco en Avilés había sido detenido dos días antes por conducir un coche robado sin carné

El vecino de Pola de Siero detenido ayer tras el robo frustrado en la sucursal de la Caja Rural de la plaza de Los Oficios de Avilés es un viejo conocido de la Policía que cuenta con numerosos antecedentes relacionados con delitos contra la propiedad, así como una orden de detención y personación judicial, según ha comunicado la Policía Local de Avilés. De hecho, en los últimos siete días habría llegado a cometer, al menos, otros cuatro delitos más.

Se le cree responsable del robo en una cafetería de Pola de Siero, efectuado el pasado miércoles, 3 de octubre. El viernes, 5, el joven también acabó detenido por la Policía Local de Siero, que descubrió que circulaba en un turismo robado, sin carné y bajo los efectos de las drogas.

Poco después de las nueve, el sierense había protagonizado un incidente en la plaza de Les Campes donde, con actitud chulesca, se bajó de un vehículo de alta gama y gritó: «Soy el puto amo, voy a ponerme a vender coches y drogas». Después realizó varios derrapes con el vehículo. Los agentes consiguieron interceptarlo en la calle Pelayo. Al pedirle la documentación del coche, los policías comprobaron que el sierense contaba con un amplio historial delictivo.

En ese momento, el delincuente intentó huir y, tras un forcejeo con los agentes, cayó al suelo y fue arrestado. Ya en las dependencias de la Policía Local, fue sometido a las pruebas de alcoholemia y drogas. En el test de alcohol dio negativo y en el de estupefacientes, positivo en cocaína y opiáceos.

Además, se da la circunstancia de que también comprobaron que el vehículo que conducía había sido robado esa misma tarde en Avilés, por lo que el detenido fue trasladado a la Comisaría de la Policía Nacional.

El sábado 6, ya de nuevo en libertad el joven cometería presuntamente un nuevo delito. En esta ocasión, un supuesto robo en un supermercado, también en Siero.

A este vecino de La Pola también se le responsabiliza de un robo cometido en un establecimiento hostelero del concejo el pasado mes de septiembre.

A todo este rosario de delitos se le suma ahora el de ayer. En el momento de su arresto, al hombre le fueron intervenidos trescientos euros, de los que al parecer se habría apropiado mientras un cliente se disponía a hacer un ingreso en efectivo. A pesar de que se produjo un forcejeo durante el robo y de los momentos de tensión vividos en el interior de la oficina bancaria, parece ser que ninguna de las personas que se encontraban en el interior resultó herida durante el suceso.

El presunto delincuente habría llegado a amenazar con utilizar un arma blanca, pero en ningún caso llegó a usarse ni tampoco a ser localizada por ninguno de los allí presentes. Ayer tarde, agentes de la Policía Local trasladaron al detenido a la comisaría de Avilés. Según han confirmado la Policía Nacional, el joven poleso permanecerá detenido por la presunta comisión de un delito de robo con violencia hasta que llegue el momento de pasar a disposición judicial para declarar sobre el robo en la sucursal bancaria y otros posibles delitos.

Este sierense de 30 años de edad con un largo historial delictivo fue detenido ayer en Llano Ponte tras intentar robar sin éxito en la oficina bancaria de Caja Rural de Asturias ubicada en la plaza de Los Oficios. Fueron los propios clientes y empleados del banco los que frustraron el robo y lograron retener al atracador en el interior de la sucursal hasta la llegada de la Policía Local, que poco después procedió a su detención.

Según testigos presenciales, poco antes de las nueve y media de la mañana, el ahora detenido entraba en la oficina bancaria con la cabeza cubierta por la capucha de una sudadera. Instantes después, mientras un empleado de una gasolinera ingresaba una importante suma de dinero en efectivo en el mostrador de la oficina bancaria, el presunto ladrón le sustrajo trescientos euros en un sobre.

Con el dinero en su poder, el detenido llegó a forcejear con una empleada para intentar escapar y amenazó al director de la sucursal bancaria con sacar una navaja, arma que no fue vista ni hallada en ningún momento.

La rápida reacción de quienes se encontraban en la oficina bancaria frustró la huida del asaltante, que se encontró la puerta cerrada de la oficina cerrada con llave. En ese momento, el presunto asaltante, subió al altillo de la oficina, quizá en un último intento de encontrar una salida. Allí sería detenido poco después por agentes de La Policía Local de Avilés.

Una vez arrestado, la Policía Local lo puso a disposición de la Policía Nacional mediante su traslado a la comisaría de la calle Río San Martín.

«Un joven con mala pinta»

Poco antes de entrar en la oficina de Caja Rural, el presunto ladrón entró a pedir cambio en el bar Chaves, situado al lado de la sucursal bancaria. «Nada más verlo ya me dio mala espina. Venía con la capucha de la sudadera puesta y lo que parecía un vara metálica en la mano», explica Guillermo Chaves, responsable del establecimiento.

«Cuando le pregunté que quería me enseñó unas monedas que llevaba en la mano. Me dijo que se las cambiase por un billete de cinco euros, yo le respondí que no podía y se fue. Después lo vimos deambular calle arriba y abajo, hasta que oímos el alboroto», añadió el hostelero.

Cuando Guillermo Chaves salió a ver qué pasaba vio varias personas delante de la sucursal, «llamaban a la Policía y decían que estaban atracando el banco. Vi a un chaval que sujetaba la puerta del banco por fuera para evitar que huyese el ladrón y me puse a ayudarlo, pero en ese momento una empleada se acercó desde dentro y con un gesto nos indicó que había cerrado con llave. Después, vi la vara amarilla apoyada en el local de al lado y me di cuenta de quién era el ladrón», relató.