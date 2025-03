El Villa de Avilés conquista a los coros

GIOVANNA F. BERMÚDEZ AVILÉS. Domingo, 24 de noviembre 2019, 01:26 Comenta Compartir

El Certamen Coral de Avilés cumplió ayer su XXXVI edición con la presencia de seis agrupaciones corales, cinco de ellas llegadas desde fuera de la región, que coincidieron en destacar el buen recibimiento de la ciudad, la calidez del público y el cariño con el que se organiza este concurso.

Los primeros en actuar fueron el coro Obradoiro Vocal A Vila, de Ponteareas, en la provincia de Pontevedra, quienes ya habían acudido en el año 2017 y se sentían «privilegiados» de poder estar en un certamen que, al igual que los miembros de la Asociación Coral Avilesina, también consideran «de los más prestigiosos a nivel nacional». Según su directora, Ruth Barros, «Avilés puede presumir de certamen, pero también de la labor que llevan a cabo desde el coro avilesino, gracias al cual el movimiento musical de la ciudad es mucho mayor que el que existe en lugares más grandes».

La segunda agrupación que subió al escenario del auditorio de la Casa de Cultura fue el coro de mujeres Alaia Ensemble de Madrid, que participaba por primera vez con buenas sensaciones, según confesó su director, Daniel de la Puente, para el que, más allá de la música, siempre es «un gusto venir a Asturias» porque «te tratan bien y te dan bien de comer».

Siguieron a la coral madrileña la agrupación burgalesa Interludio, dirigida por Javier Grande con las interpretaciones de los temas 'In Monte Oliveti', 'Fariñona y Marañueles', 'Spanish Folk Song' y 'The Conversation of Saul'. Mientras la agrupación castellanoleonesa ofrecía su actuación , esperaban su turno los componentes del único coro asturiano, el San Félix de Lugones, cuyo director, Iván Carriedo, además de explicar que su intención principal era «hacerlo bien» dentro de su registro, destacó el «nivel alto» del Certamen Villa de Avilés al que acuden agrupaciones que están «en otra liga» y que está cogiendo cada vez «más prestigio» por la «seriedad y acierto» con la que se organiza.

Los dos últimos coros en actuar fueron la agrupación de Jóvenes Cantores de la Fundación Orquesta de Cámara de Madrid, dirigida por Ana González, que interpretaron las obras 'Magnificat', 'D'Alborada', 'The Maiden and the Sea' y 'Ikimilikiliklik'; y el Coro Joven de Santander, que dirige César Marañón y que ofrecieron al público sus versiones de los temas 'Ubi Caritas', 'Pasaje Astur', 'Sure on this shining night' y 'Tú, mi barco y el mar'.

