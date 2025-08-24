Villa despide a Noelia González, la mujer asesinada en La Folleca Familiares y allegados recuerdan a la peluquera canina de Raíces en la parroquia en la que fue enterrada el pasado miércoles

Noelia González, la mujer asesinada el pasado lunes en su domicilio de La Folleca, descansa desde el miércoles en el cementerio parroquial de Villa, en Corvera, de donde es originaria su familia. En esa localidad se le rindió ayer otro sentido homenaje, celebrándose una misa en su memoria a la que acudieron conocidos y allegados para recordarla una vez más.

Noelia regentaba una peluquería canina en Raíces, Animalhadas, por lo que era muy conocida entre los propietarios de mascotas de la zona, lo mismo que en El Carbayedo, donde sus padres estaban vinculados a la asociación vecinal El Hórreo.

Recibió la muerte a manos de Isaías M. C., un hombre, camarero de profesión, al que le alquilaba una habitación en su domicilio de La Folleca. Aunque se ha confesado no culpable del crimen, tanto la Fiscalía como el Juzgado de Instrucción Número 1 de Avilés le consideran autor de un delito de homicidio, por lo que la jueza ordenó su ingreso en prisión el pasado jueves. Mientras, la Policía Nacional sigue recabando datos y pruebas de lo ocurrido el lunes.