Villalba asegura que el titular de las facturas que emitió era «conocedor de las obras» de las piscinas de Corvera

El expresidente de ASIA, Miguel Ángel Villalba, explicó esta mañana la relación laboral que «durante años» le unió al pintor a cuyo nombre giró, según la acusación, facturas por las obras en la cafetería de las piscinas de Las Vegas. Aseguró que éste «era pleno conocedor de que yo habia empezado las obras porque la cosa era que él las continuase. Era una práctica habitual». Hizo esta afirmación a preguntas de su abogada, María Fuertes Llaneza, en su declaración dentro del juicio por las supuestas irregularidades en la gestión de estas instalaciones.

Villalba, que está acusado de cohecho y de un delito continuado de falsedad en documentol mercantil por los que se le pide una pena de siete años de prisión, se acogió al derecho de solo responder a las preguntas de su abogada. Precisamente para defenderse del primero de los delitos apuntó que el voto de los dos concejales de ASIA de privatización de la gestión del agua en Avilés, contratada con la misma empresa para la que luego hizo las obras en Corvera, no era necesario. «Si mi partido vota en contra se hubiera aprobado igual, en lugar de 23 votos habrían sido 21 a favor».

El principal acusado en este caso explicó, a preguntas de su abogada, que llega a la contratación de las obras en la cafetería de las piscinas por una relación de «amistad desde la juventud» con uno de los directivos de la empresa gestora también imputado en esta causa. Visita las instalaciones con él y como en aquel momento Villalba era concejal liberado en el Ayuntamiento de Avilés y no podría facturar por un trabajo de decoración, que era su profesión antes de ser político. Continuó relatando que por eso recurrió al pintor con el que había hecho otros trabajos de decoración, pero este se encontraba en Qatar y finalmente no hizo la obra «pero como yo había dado mi palabra y no quería quedar mal la hice yo con otros». Frente a la tesis de que esas obras no se hicieron y sí se cobraron, él aseguró lo contrario. Y sobre las facturas a nombre del pintor, que fueron el origen de esta casua, afirmó que él esperaba que volviese de Qatar para hacerlas.

La relación con la empresa continuó cuando el directivo le dijo que podría hacer otras obras para la misma y entonces Villalba dijo que se dirigió a Fabián Ariel para crear una Comunidad de Bienes para afrontar esos trabajos pero que como él no podía figurar el segundo comunado fue el ahora exnovio de la hermana. Reconoció haberse beneficiado de los ingresos de esa empresa en la misma medida que Fabián, pero dijo que el exnovio de su hermana no había tenido ningún beneficio.

En cuanto al hecho de que la cuenta de la empresa estuviese a nombre de su madre, afirmó que fue debido a un error porque comparte varias cuentas con ella. Negó que tuviera ninguna relación posterior con la gestión de las piscinas que según dijo, hizo Ariel. Y también exculpó cualquier participación en todas estas operaciones de su hermana y su madre.

En la jornada de hoy el juicio también declararon la hermana de Villalba que solo respondió a preguntas de su abogada Ana García Boto y que rechazó todas las acusaciones. La madre de Villalba no declaró y la abogada ya anunció recurso contra el auto de las causas previas en el que había pedido el sobreseimiento de la causa contra ella por incapacidad reconocida judicialmente. El exnovio también prestó declaración en el mismo sentido, aseguró no haber conocido en ningún momento la actividad de la empresa en la que figuraba como socio y que inicialmente aceptó formar parte de ella porque se le había dicho que sería por un corto tiempo.

Mañana se reanuda el juicio con la declaración de los políticos de Corvera imputados: Luis Moro, Ana Belén Toro y Luis Solares.