Los participantes en la comida en el Yumay. LVA

Villalegre, en Avilés, despide a su párroco José Juan Déniz

El sacerdote pasará a ocuparse de San Nicolás de Bari a principios de septiembre por la marcha de Alfonso López

R. D.

Martes, 26 de agosto 2025, 07:01

La parroquia de Villalegre, en Avilés, organizó este pasado domingo una despedida por todo lo alto al que ha sido su párroco en los últimos tres años, José Juan Hernández Déniz, quien a principios del próximo mes de septiembre dejará la unidad pastoral de Villalegre y La Luz para pasar a ocuparse de San Nicolás de Bari por la marcha de Alfonso López.

Primero hubo una misa que reunió a numerosos fieles de ambos barrios y de la Cofradía de la ermita de Nuestra Señora de La Luz , y posteriormente una comida en la sidrería Yumay con la que quisieron agradecerle todos los años de «servicio infatigable».

En la eucaristía se leyó un emotivo texto en el que los fieles le expresaron su «pesar porque esta etapa llegue a su fin, pues todos sentimos que han sido unos años de entrega fiel, generosa, alegre y cercana».

A partir del próximo mes, en su lugar estará Sergio Andrés Santa Redón, un sacerdote de origen colombiano que ya ha pasado por el Suroccidente y Pola de Siero.

