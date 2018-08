Terror psicológico en el piso de Coto Carcedo Vivienda de Coto Carcedo en la que se atrincheró el hombre. / BREGÓN La pareja del detenido el sábado relata episodios de psicosis en el domicilio común A. SANTOS AVILÉS. Miércoles, 1 agosto 2018, 04:57

«Estaba aterrada». Los testigos de las amenazas y agresión de J. A. L. L. a su pareja el pasado sábado en un restaurante del centro de Avilés destacan la situación de pánico por la que pasaba la mujer, que se encerró en el baño del local con su hijo y no quería salir ni cuando le dijeron que su novio ya se había ido. «Si salgo detrás de él nos mata a mí y a mi hijo», afirmaba desconsolada. Su declaración posterior ante las fuerzas policiales y el juez confirmaría que sabía de lo que hablaba, más allá de la discusión y amenazas con la que había acabado la comida del sábado en compañía de tres menores (dos hijos de él y uno de ella).

La convivencia en el piso de Coto Carcedo en la que se atrincheró J. A. L. L. hasta entregarse a las fuerzas de seguridad no era sencilla. Según el relato de su pareja, su estado mental se trastornaba en ocasiones hasta tales límites que llegaba a practicar una auténtica tortura psicológica. Según fuentes judiciales, la mujer llegó a poner algunos ejemplos tan desgarradores como un día en el que él se enfadó tanto que cogió un cuchillo y empezó a clavarlo continuamente en el colchón de la cama para amenazarla. Por eso estaba aterrada el sábado y no quería salir del restaurante tras él. Sabía cómo se las gastaba su pareja en momentos de ira y temió por su vida y la de su hijo. Y también por eso se animó a presentar denuncia, a pesar de no haberlo hecho antes. «No aguanté más», aseguraba el lunes a LA VOZ DE AVILÉS. El episodio del sábado había sido la gota que colmaba el vaso de los episodios de terror psicológico en el hogar.

El detenido, que fue enviado el domingo a la cárcel de Asturias por el titular del Juzgado de Violencia de Género de Avilés, tenía antecedentes previos a la relación con su actual pareja. Había protagonizado un episodio de abuso sexual con penetración y dos por malos tratos, tal y como avanzó este periódico.

Mientras, la víctima busca testigos en el restaurante en el que se produjo la discusión para corroborar el relato de las amenazas y agresión del pasado sábado.