«Yo lo vivo, pero no quiero que mis hijos se dediquen a esto» Pelayo, ayer, con el bombo a cuestas, en la playa de Salinas. / MARIETA Guillermo Manuel Pelayo Barquín | Barquillero Echa de menos a muchos veraneantes habituales de Salinas que, a diferencia de su barquillo, no han acudido este año a la cita estival C. DEL RÍO AVILÉS. Sábado, 3 agosto 2019, 02:14

Es la cuarta generación de 'Barquillos Pelayo', el apellido familiar que da nombre a un negocio que es también una forma de vida. 'Pelayo' lleva 48 años vendiendo en Avilés y Salinas. Y los que le quedan.

-A falta de helados, que en Salinas todavía no se pueden comprar, ¿buenos son barquillos?

-Lo ha notado todo el mundo. La gente está muy cabreada porque las heladerías son un servicio. Haya o no helado, yo vendo igual.

-¿El verano bien?

-Bueno. No nos deja el tiempo. Hay menos veraneantes en Salinas. Lo sé porque en cada sitio de la playa. Hay familias que se ponen en el mismo sitio y las conozco a todas.

-¿Por qué gusta tanto el barquillo?

-Porque son sabores tradicionales, que ahora apenas hay. Es un sabor puro y artesano.

-Es un negocio familiar¿Habrá quinta generación?

-No. Yo no quiero. Mis dos hijos están aprendiendo el oficio por si acaso, pero ella es pedagoga y él estudia Magisterio. No quiero que se dediquen a esto porque es muy esclavo.

-Pero usted continúa...

-¡Porque lo vivo y lo disfruto! Disfruto con la gente. Soy el hombre más feliz cuando voy a la playa.

-¿Es el verano la estación del barquillo?

-Sí. El mar, que es salado, pega con lo dulce.

-Usted fue el protagonista involuntario de una polémica hace un año y medio. ¿El apoyo popular se tradujo en venta de barquillos?

-Sí, claro. Duplicamos.

-¿Se lo recuerda aún la gente?

-Todo el día. Aquello fue una locura. El móvil estuvo dos días sin parar de sonar. Yo traté de alejarme en Las Meanas y la gente paraba el coche un momento y me compraba barquillos solo para apoyarme.

-Debió ser muy gratificante.

-Sí. Me dejó tocado. No me lo esperaba. Aquello me sobrepasó. Lo mío es estar en la calle, vender barquillos y vivir. El resto no me interesa.

-¿Alguna experiencia en otras 'plazas' que no sean Avilés y Salinas?

-El Ayuntamiento de Gijón me dio permiso para vender hace ocho años porque habían desaparecido los barquilleros. Pero no podía estar en los dos lados. Lo cogí porque mi padre siempre había querido vender allí y nunca logró permiso. Yo lo intenté, pero no quería dejar mi Salinas.

-¿Cuánto pesa el bombo?

-Si está lleno entre 37 y 40 kilos.

-¿Algún ejercicio para tener la espalda en forma?

-¡Bastante hago ya! A las 4.30 ya estoy en el obrador, que eso es lo que no se ve. La parte cómoda es vender el barquillo. Lo peor es lo otro.

-Tampoco debe ser plato de gusto, pasear vestido y con el bombo por la arena mientras la gente descansa. ¿No pasa ganas de dejar el bombo y meterse en el agua?

-Todos los días (risas). Sobre todo cuando hace mucho calor. Me encanta la playa.

-¡Pero si siempre está trabajando!

-No siempre, a veces también planto la toalla, pero no aquí. En Salinas no puedo estar.

-No me diga que le piden barquillos incluso cuando no va con el bombo...

-(Risas). Un día que terminé pronto, bajaba por la rampa del Espartal, en chanclas, con la toallas y la gente me preguntaba si tenía barquillos.

-Alguno pensará que en ese bombo lleva más cosas que barquillos.

-¡Alguno! (Risas) A mi mujer la conocí porque me pidió un helado. Llevamos 38 años juntos.

-Algunos crecimos con la cantinela de aquel anuncio de televisión que decía 'leche, cacao, avellanas y azúcar'. ¿Y usted?

-'Chavalibris comer barquilibris para engordar la barguilibris', era una frase típica de mi padre. (Risas). Antes el barquillero, pregonaba. Mi tío Misuri, que vendía en Luanco, era un poeta. Cantaba 'Yo soy el misurero, el más ladrón del mundo entero'. (Risas). Era una forma de llamar la atención porque en las playas hay mucha gente. A mí no me hace falta chillar, me buscan.

-Ahora parece que se cuida más la alimentación. ¿O solo de boquilla?

-Me llaman de los colegios para fomentar la comida sana, enseñando a los papás los productos naturales que no llegan aditivos. Mi barquillo lo fomenta. No tiene ni grasa ni conservantes.

-Ejem... Lleva miel. Es azúcar.

-La miel es el mejor conservante. Y tiene propiedades emolientes.

-¿Y sus vacaciones para cuándo?

-Llevo más de cinco años sin coger ni un día. Esperamos descansar ocho días en septiembre.