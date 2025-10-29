Vuelca un coche en la carretera de La Plata, en Avilés A pesar de lo aparatoso del accidente, solo ha habido una persona herida leve

Lucía López Pérez Castrillón Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:21

Un aparatoso accidente de tráfico ocurrido esta tarde en la carretera de La Plata, en Avilés, ha terminado con un vehículo volcado sobre la calzada y una persona herida leve.

Ocurrió a las seis de la tarde por una colisión entre dos vehículos, un Toyota y Volkswagen California. El primero volcó y sufrió además daños materiales. Al lugar se desplazó una patrulla de la Guardia Civil del destacamento de tráfico de Gijón.

