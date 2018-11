Vuelta a la clase de los sesenta La inauguración de la exposición que recuerda la escuela de antaño. / FOTOS MARIETA El Club Popular de Cultura de Llaranes inaugura la exposición 'Pulpitum' C. DEL RÍO AVILÉS. Jueves, 15 noviembre 2018, 02:21

Tras un minucioso trabajo de inventariado y una difícil selección posterior, el Club Popular de Cultura Llaranes inauguró ayer la exposición 'Pulpitum' en el antiguo colegio femenino de Ensidesa en Llaranes, en la calle Río Gozón, una muestra que reúne mobiliario y material educativo original de hace algunas décadas no tan lejanas en la memoria de muchos vecinos. Sin ir más lejos, en la del propio presidente del Club y comisario de la exposición junto al arquitecto Daniel Fernández García, Rubén Domínguez, que reconocía haber saltado sobre los potros de madera y piel «hace cuatro días».

Esa sensación de cercanía y conocimiento, no exenta de cierta nostalgia, que ayer confesaron los primeros visitantes será la que prime en una exposición que retrotrae no solo a otra época sino a unos métodos pedagógicos no demasiado heterodoxos hoy en día. Desde la mesa del profesor en una de las esquinas de la sala, se recorre una exposición con objetos que si bien resultan familiares al público adulto, no dejan de ser prehistoria para los más pequeños, empezando por una máquina de escribir que tal vez no hayan conocido en ninguno de sus domicilios. Es, probablemente, el objeto más reciente de una exposición con los dos únicos pupitres que se conservan «de los cientos que habría en el colegio», uno de los cuales pertenece a la parroquia, una silla del club que tiene previsto restaurar más adelante y un puntero «que no creo que se utilizara solo para señalar», bromeó Domínguez.

Los fondos proceden tanto del colegio de Llaranes como del Club Popular de Cultura. El plinto y los dos potros, una estantería de oficina, un secreter, un cubrerradiador de madera o los pupitres proceden del centro educativo. «El colegio de Llaranes no es un colegio normal. Tiene un patrimonio heredado de la época de Ensidesa desbordante», alabó Domínguez, quien en los últimos meses ha inventariado todo este material. «Es parte del trabajo que hacemos en el Club y que no se ve. Tenemos muy buena relación con el centro y en su día decidimos inventariarlo. En la exposición solo hay una pequeñísima parte», señaló. Por ejemplo, de mapas. «Tienen una 'planoteca' excelente», aunque para ilustrar las aulas de antaño solo se exhibe el mapa político de la España de los sesenta.

Entre la documentación seleccionada se encuentran dos partituras originales de los Salesianos de 1958 de las zarzuelas 'Cara bonita' y 'La Virgen de la Ermita' asociadas «a un piano que se encuentra en el 'cole' de arriba y no pudimos bajar». Junto a ellas, «un descubrimiento reciente», una de las nueve láminas coloreadas a mano de una 'Historia sagrada'. La que se muestra representa el mapa de Palestina y el logo del colegio, una caldereta con María Milagrosa saliendo de dentro.

También se puede encontrar una Libreta Rubio de 1959, un diccionario de 1956 y las normas pedagógicas de los salesianos, procedente de los fondos del Club. Cabe destacar la maqueta en 3D, a escala 1:35, de El Tubo. Esta documentación forma parte del Archivo Histórico de Asturias y del Archivo Histórico del Club, que «está aumentando sus fondos a una velocidad increíble gracias a las donaciones particulares de nuestros vecinos».

Actividades relacionadas

La muestra, organizada con motivo del Año Europeo del Patrimonio Cultural, se podrá visitar hasta el día 30 de este mes, en horario de 10 a 13 y de 16 a 18 horas. Además, y en relación con esta exposición, el Club descubrirá el próximo lunes 19 la placa de la Fundación Docomomo Ibérico en el colegio de niños y, acto seguido, realizará una visita guiada por exterior e interior de los dos edificios.

Asimismo, el día 29 se presentará el catálogo de la exposición en el colegio femenino, acompañados de una conferencia del historiador Leonardo Borque, a las 19 horas, sobre la historia de la enseñanza durante la dictadura franquista.

El objetivo del Año Europeo del Patrimonio Cultural es animar a descubrir y comprometerse con este patrimonio y reforzar el sentimiento de pertenencia a un espacio europeo común.