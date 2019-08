Vuelta a Europa en moto Vespa Ceferino Martínez y su mecánico, antes del inicio del viaje. / MARIETA Un joven avilesino recorrerá diecisiete países en un mes a bordo de su moto | Ceferino Martínez comenzó ayer un viaje de unos 8.000 kilómetros sin más compañía que su equipaje y su Vespa MARINA MARTÍN AVILÉS. Sábado, 3 agosto 2019, 02:14

Tiene veintiocho años, una Vespa y un mes de vacaciones. Ceferino Martínez no necesita más para iniciar un viaje que le va a llevar por toda Europa. El joven, avilesino «de toda la vida» es un enamorado de esta icónica marca de motocicletas desde los quince años. «Hasta los dieciocho no me pude sacar el carnet y, una vez que lo tuve, lo primero que hice con mis ahorros fue comprarme una», recuerda. Ahora, diez años después, estas motos se ha convertido en sus inseparables compañeras de aventura.

«Hace tres años fui a Lisboa, hace dos recorrí los Pirineos y el año pasado, Italia entera», explica. Y este verano se ha cogido un mes de vacaciones completo para poder recorrer nada menos que diecisiete países. Subirá hasta la capital de Holanda, pasando por Alemania llegará a Polonia, de ahí a Rumania, bajará hasta Bosnia y volverá recorriendo la costa del mar Adriático, subiendo por el paso Stelvio en los Alpes. Unos 8.000 kilómetros a los que se enfrenta con ganas.

«La idea es salir a primera hora cada mañana, recorrer 300 o 350 kilómetros hasta el mediodía y aprovechar las tardes». En estos trayectos mañaneros le acompañará su equipaje, que no es poco. «Una garrafa de gasolina, un extintor, un segundo móvil, información de los países, tienda de campaña, saco de dormir, camping gas, comida en conserva...» cuenta. ¿Todo esto en una Vespa? Pues sí. Y gran parte de ello, sólo por si acaso. «Mi idea es quedarme en albergues en las diferentes ciudades, pero siempre hay que tener planes B, de ahí todo lo de acampada» explica. Y es que, en una aventura así, todas las precauciones son pocas.

«Viajo por puro ocio y sin buscar negocio, intentando disfrutar del propio viaje en sí»

Es la primera vez que viajará con su moto él solo, pero no le preocupa. «Tomaré algunas precauciones extra, avisaré a mi familia de dónde me quedo a dormir por seguridad, pero todo irá bien». Además, en algunas paradas planea hacer visitas «a amiguetes del colegio que tengo en Ámsterdam, Bruselas o Praga».

La aventura para Ceferino comenzó ayer con el taller avilesino Chemimoto como único patrocinador. «Adrián, del taller, es quién me ha preparado la moto para el viaje, le estoy muy agradecido» comenta. Pero nadie más le ayuda, porque no es lo que él busca. «Yo viajo por puro ocio, sin buscar ningún negocio de ello, intentando mantener la esencia de disfrutar del viaje en sí», sentencia. «Parece que ahora todo se hace para que lo vean los demás, y se está perdiendo el vivir experiencias para uno mismo». Por tanto, su periplo alrededor de Europa solamente la vivirán con él «y no con demasiado contenido» sus seguidores de Instagram. Pero él podrá recordarlo para siempre.