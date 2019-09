Vuelve el 'Cine de los Martes' a Avilés con doce películas y un documental en versión original

Los más cinéfilos están de enhorabuena. La concejalía de Cultura ha presentado la nueva programación del Cine de los Martes, iniciativa cultural muy bien recibida en la ciudad y que se prolongará desde este mes de septiembre hasta diciembre. El nuevo programa incluye doce proyecciones, once películas y un documental que huyen del cine mas comercial y abordan géneros que van del drama a la comedia, pasando por el metacine con toque de zombis o el documental más puro. En la presentación del programa la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, destacó que «lo importante es la firme apuesta por el cine de calidad de marcado carácter autoral, el rescate de propuestas cinematográficas que no llegarían de otra forma a Avilés, y la convicción de exhibirlas en versión original subtitulada y a un precio asequible de tres euros». Así, la primera película que se verá el próximo martes, 24 de septiembre, es la producción noruega 'Utoya', dirigida por Erik Poppe y que narra la terrorífica historia de la matanza que un neonazi perpetró en la en un campamento juvenil en la isla noruega del mismo nombre en el 2011. El resto del programa es el siguiente: 'Una íntima convicción' (1 de octubre), 'Génesis'(8 de octubre), 'Tu fotografía' (15 de octubre), ' Los informes sobre Sarah y Saleem' (22 de octubre), 'El hotel a orillas del río' (29 de octubre), 'Litus' (5 de noviembre), 'La noche de las 2 lunas' (12 de noviembre), 'Vivir dos veces' (19 de noviembre), 'One cut of the dead' (26 de noviembre) y 'Parásitos' (3 de diciembre).

Las proyecciones serán a las 20.15 horas en el Auditorio de la Casa de Cultura y las entradas ya se encuentran a la venta a un precio de tres euros, tanto en las taquillas de la Casa de Cultura, en horario de lunes a viernes, de 11 a 14 y de 18 a 21 horas, y los sábado, de 11 a 14 horas. Y en la página web 'https://entradas.liberbank.es/palaciovaldes'.