Vox vuelve a pedir más plazas en Versalles

Y. L. La portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola, volvió ayer a insistir en la necesidad de recuperar los aparcamientos en Versalles. Asegura que su grupo realizó trescientas encuestas en el barrio y el 85% mostró su preocupación por el asunto. El edil de Movilidad defendió la nueva ordenación asegurando que suponía sumar 69 aparcamientos, a ello Martínez Riola contestó ayer que «no dudamos que los haya, pero donde no son necesarios. Es como decir que El Quirinal aumenta sus plazas porque ha trasladado su aparcamiento al tanatorio». Y añadió que «es una broma de mal gusto que la única réplica a la crítica sea que Vox no quiere que los bares tengan terrazas. Lo queremos es que el Gobierno de Barbón les deje seguir abiertos y no los asfixie con cierres improvisados y arbitrarios».